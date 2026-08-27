“Aquí en la capital la delincuencia nos tiene de rodillas”: videos muestran intento de asalto a estudiante y ataque contra otro peatón en zona 1

Dos ataques registrados en el mismo sector de la 8a Avenida, entre 14 y 15 calle de la zona 1, muestran distintas formas de actuar contra peatones.

En el primero, un estudiante advirtió que dos hombres en motocicleta se aproximaban y consiguió correr antes de que uno de ellos lo alcanzara. En otro video, grabado durante la noche, cinco personas persiguieron a un peatón, lo golpearon varias veces y le quitaron sus pertenencias.

Las grabaciones, difundidas en redes sociales, muestran que en el primer caso los dos hombres se desplazaban en una motocicleta. Después de adelantarse al estudiante, uno descendió y comenzó a acercársele. Al percatarse de la situación, el joven corrió en dirección contraria y los hombres abandonaron el lugar.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los analistas abordaron ambos hechos y señalaron como aspectos relevantes la necesidad de que los peatones permanezcan atentos a su entorno, las limitaciones que enfrentan comercios y ciudadanos para costear medidas privadas de seguridad y la necesidad de una mayor presencia de las autoridades en sectores donde ocurren estos hechos.

Estudiante logra escapar al advertir el peligro

Las imágenes del primer video muestran al estudiante mientras camina por el sector. Segundos después aparecen dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes se detienen algunos metros delante de él.

Uno de los ocupantes desciende y comienza a caminar en dirección al joven. El estudiante observa lo que ocurre, da la vuelta y corre. El hombre regresa entonces a la motocicleta y ambos se retiran.

Un estudiante corre al percatarse de que dos hombres en motocicleta se acercan a él en la Octava Avenida, entre 14 y 15 calle de la zona 1. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el análisis del caso en Impacto Directo, uno de los comentarios destacó precisamente la reacción del estudiante y la importancia de observar lo que sucede alrededor.

“Yo admiro mucho al muchachito que realmente estuvo vivo”, se expresó durante el programa, antes de advertir que las personas pueden sentirse seguras mientras caminan, conducen o permanecen en algún establecimiento, aunque esa percepción puede cambiar ante una situación de riesgo.

Otro de los planteamientos fue: “No nos descuidemos”.

Los analistas insistieron en que observar el entorno puede permitir una reacción ante una circunstancia sospechosa. “Alguien que va consciente de su ambiente, de dónde es que está, del entorno en el que está, puede reaccionar de una forma positiva”, se afirmó durante la transmisión.

Cinco personas golpean a otro peatón en el mismo sector

El segundo video difundido en redes sociales muestra otro hecho ocurrido durante la noche en el mismo sector del Centro Histórico.

En las imágenes se observa a cinco personas que corren hacia un peatón que caminaba por el lugar. A diferencia del estudiante del primer caso, la víctima es alcanzada.

La grabación muestra que el grupo golpea varias veces a la persona antes de despojarla de sus pertenencias.

Cinco personas persiguen, golpean y despojan de sus pertenencias a un peatón durante la noche en la zona 1. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El contraste entre ambos videos fue uno de los elementos discutidos durante Impacto Directo. Mientras el estudiante consiguió escapar al advertir que uno de los hombres se aproximaba, en el segundo hecho la víctima quedó en desventaja frente a cinco personas.

Uno de los analistas describió el efecto que produce una agresión cometida por varias personas contra una sola víctima:

“El miedo, definitivamente, la persona que está siendo ultrajada en ese aspecto, pues es un pánico”.

Durante el programa también se hizo énfasis en que quienes cometen este tipo de hechos pueden aprovechar una superioridad numérica para intimidar y atacar a la víctima.

Analistas cuestionan seguridad y piden mayor atención de las autoridades

La discusión también se centró en las medidas de prevención disponibles para negocios y peatones de la zona 1.

Uno de los participantes relató que en un establecimiento del sector le habían advertido sobre un robo ocurrido días antes, en el cual, según la versión que le proporcionaron, personas ingresaron al negocio y despojaron de sus teléfonos celulares a los comensales.

A partir de ese ejemplo, durante el programa se planteó que no todos los comercios cuentan con recursos para contratar seguridad privada o instalar sistemas de videovigilancia.

Los videos analizados, precisamente, quedaron registrados mediante cámaras de seguridad y posteriormente circularon en redes sociales.

Además de las medidas particulares que puedan adoptar ciudadanos y comercios, uno de los analistas cuestionó la presencia y utilización de recursos destinados al patrullaje en sectores de alta circulación de personas y mencionó específicamente lugares como la zona 1, la calzada Roosevelt y El Trébol.

Expertos cuestionan la respuesta ante los asaltos y plantean la necesidad de reforzar la vigilancia y la presencia de las autoridades en la zona 1. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El comentario fue acompañado de un cuestionamiento sobre la ubicación y utilización de motocicletas destinadas a tareas de seguridad y de un llamado a reforzar la vigilancia en sectores donde se reportan estos hechos.

Los dos videos difundidos muestran situaciones distintas ocurridas en un mismo sector: un estudiante que consiguió escapar de un intento de asalto y un peatón que fue alcanzado, golpeado y despojado de sus pertenencias por cinco personas.

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