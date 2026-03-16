“Se lleva el premio al cobarde del año”: condenan ataque contra mujer durante asalto en la avenida Petapa

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el caso de una mujer de la tercera edad que fue atacada por dos asaltantes que se movilizaban en motocicleta en la avenida Petapa, entre las calles 50 y 51 de la zona 12.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y ocurre en medio de una serie de asaltos que mantienen en alerta a vecinos del sector.

Indignación por agresión contra una adulta mayor

Los analistas criticaron la violencia ejercida contra la víctima y cuestionaron la conducta de los asaltantes. Uno de los comentaristas calificó el hecho como un acto de cobardía y expresó:

“Aquí hay un personaje que se lleva el premio al cobarde del año”.

Añadió que la agresión pudo haber tenido consecuencias graves para la víctima debido a su edad.

“Empujar a una persona de la tercera edad para robarle sus pertenencias, de la forma en la que lo hizo, porque un golpe pudo haber acabado con la vida de esta persona”, señaló durante el programa.

El analista también expresó que el ataque demuestra una falta de respeto hacia las personas mayores y agregó: “Lo que hizo no tiene nombre”.

Los analistas también señalaron que los hechos de violencia evidencian el impacto social de la delincuencia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el debate también se cuestionó la eficacia del sistema judicial frente a este tipo de delitos. Uno de los analistas manifestó dudas sobre la posibilidad de que los responsables enfrenten consecuencias legales. “¿Que lo agarren para qué? ¿Para que el sistema de justicia lo ponga en libertad después?”, señaló.

Otro comentarista indicó que el ataque resulta indignante porque la víctima fue abordada por agresores con ventaja física.

“Siendo más jóvenes, con más fuerza, actuando con total ventaja, es indescriptible este caso”, expresó.

Vecinos en alerta por asaltos

El caso se suma a otros hechos delictivos registrados recientemente en la misma zona. De acuerdo con reportes policiales, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en el área a Pablo “N”, de 28 años, sospechoso de haber asaltado minutos antes a una joven de 19 años.

Los policías realizaban recorridos como parte del Plan Centinela Metropolitano cuando escucharon los gritos de la víctima y acudieron al lugar, donde incautaron un teléfono celular que presuntamente había sido robado.

Los analistas también señalaron que los hechos de violencia evidencian el impacto social de la delincuencia. “Todos hemos venido de una mujer que merece respeto, y no digamos una persona de la tercera edad”, afirmaron durante el programa.

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