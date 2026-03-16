Motorista sin signos vitales reacciona tras maniobras de reanimación en ruta al Atlántico

El hecho ocurrió la tarde del domingo 15 de marzo en el kilómetro 4.5 de la carretera al Atlántico, donde un accidente entre una motocicleta y un vehículo particular dejó al motorista inconsciente sobre la cinta asfáltica.

Durante los primeros minutos de atención, los socorristas determinaron que el joven no presentaba signos vitales, pero continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar que finalmente lograron revertir la situación.

Socorristas lograron revertir la falta de signos vitales

Bomberos Municipales acudieron al lugar del percance vial y localizaron al conductor de la motocicleta sin signos vitales. Sin embargo, el personal de atención prehospitalaria continuó con los procedimientos de emergencia para intentar salvarle la vida.

El portavoz de la institución, Rafael Zúñiga, explicó que el trabajo del equipo fue determinante para recuperar los signos vitales del paciente.

“Un accidente de tránsito reportado en la ruta hacia el Atlántico, específicamente en el kilómetro 4.5 hacia esta ruta, el hecho un percance vial, en el cual se ve involucrado una motocicleta y un automóvil de uso particular. Bomberos municipales hemos llegado hasta este punto y hemos localizado al conductor de este vehículo de dos ruedas sin signos vitales”, relató.

Zúñiga añadió que los paramédicos no suspendieron la atención y continuaron con maniobras de reanimación. “La labor ininterrumpida de nuestros profesionales de la salud prehospitalaria continúa realizando maniobras de RCP o reanimación cardiopulmonar logran revertir este incidente y nuevamente se vuelven a escuchar signos de vida en esta persona”, indicó.

Traslado de emergencia al hospital

Tras recuperar signos vitales, los socorristas trasladaron al joven con sirena abierta hacia el Hospital General San Juan de Dios para que recibiera atención médica especializada.

“Posteriormente, con sirena abierta, es trasladado hasta la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y durante su traslado es asistido por nuestros paramédicos, quienes le van brindando atención prehospitalaria avanzada”, agregó Zúñiga.

Luego de recuperar los signos vitales, los socorristas trasladaron al joven con sirena abierta al Hospital General San Juan de Dios para que recibiera atención médica especializada. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales):

La escena, que inicialmente parecía corresponder a un procedimiento legal por una persona fallecida, cambió por completo cuando el motorista comenzó a reaccionar. La prioridad pasó entonces a una carrera contra el tiempo para estabilizarlo.

De acuerdo con información del centro asistencial, el joven —identificado como Henry López, de 20 años— fue sometido a exámenes y evaluaciones médicas. Menos de 24 horas después del accidente, fue dado de alta, en un caso que sorprendió tanto a socorristas como a médicos y testigos del hecho.

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