Reo se fuga del Hospital Roosevelt y expone fallas en la custodia penitenciaria

Durante Impacto Directo, de Guatevisión, panelistas y analistas abordaron la fuga de Rudy Alberto Hernández Beltrán, de 36 años, quien escapó del Hospital Roosevelt cuando se encontraba bajo custodia, luego de haber sido trasladado para recibir atención médica. En el espacio, los participantes centraron sus señalamientos en los mecanismos de vigilancia, los traslados a centros asistenciales y las condiciones en que opera el Sistema Penitenciario.

Fuga bajo custodia y búsqueda activa

La noche del jueves, un privado de libertad que había sido trasladado desde el preventivo para hombres de la zona 18 al Hospital Roosevelt logró escapar de la carceleta ubicada frente a la emergencia de adultos. De acuerdo con la información del caso, el hombre había sido capturado en la zona 6 de Mixco, señalado de hurto y allanamiento tras el robo de un cilindro de gas propano en una iglesia.

Las autoridades identificaron al prófugo como Rudy Alberto Hernández Beltrán, de 36 años. Además, informaron que coordinan operativos para su recaptura, mientras que el guardia del Sistema Penitenciario quedó a disposición de un juez, que deberá determinar si hubo descuido, negligencia o incumplimiento de los protocolos de custodia.

“Al final es un reo”: cuestionan controles y traslados

Durante el programa, uno de los panelistas afirmó que “no es lo bueno ni tampoco lo más positivo, pero es un reo de baja peligrosidad, pero al final es un reo”, al referirse a la condición del hombre fugado y a las obligaciones de resguardo que correspondían al sistema.

Analistas de Impacto Directo señalaron que la fuga del reo en el Hospital Roosevelt evidenció fallas en la custodia penitenciaria y en los traslados para atención médica. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Otro de los señalamientos más contundentes fue sobre la forma en que ocurrió la evasión. Un analista advirtió:

“La facilidad con la cual se pueden liberar de la vigilancia de un custodio realmente es preocupante”, y agregó que el caso habría sido todavía más grave si se tratara de una persona considerada de mayor peligrosidad.

En la discusión, también se planteó la necesidad de revisar por qué este tipo de atenciones no se presta dentro de los centros carcelarios. Uno de los participantes resumió esa inquietud así:

“¿Por qué no tener este tipo de asistencia dentro de las cárceles?”.

Señalan fallas del sistema penitenciario

Los panelistas coincidieron en que el caso expone problemas más amplios que la actuación individual del custodio. Uno de ellos sostuvo que “es culpa del sistema penitenciario”, al cuestionar la preparación, las condiciones laborales y los requisitos para ocupar el cargo de guardia penitenciario.

En ese mismo sentido, durante el programa se mencionó que un custodio “debería ser profesional, confiable, ético, capacitado, con alta resistencia física y mental”, además de contar con conocimientos en seguridad, manejo de crisis y derechos humanos. Sin embargo, los analistas contrastaron ese perfil ideal con las exigencias mínimas para ingresar al sistema y con el salario que, según expusieron, recibe ese personal.

Otro de los argumentos planteados fue el riesgo que implican los traslados a hospitales públicos. Un panelista recordó que en esos escenarios pueden producirse nuevos hechos de violencia y afectar a personas ajenas al caso.

“Llegan los contrarios a hacer justicia por ellos y dentro de todo eso se llevan a civiles que no tienen nada que ver con eso”, afirmó.

Al cierre del análisis, los participantes insistieron en que la fuga en el Hospital Roosevelt vuelve a exhibir debilidades en la custodia extramuros de los privados de libertad y reabre el debate sobre la capacidad del Sistema Penitenciario para garantizar vigilancia efectiva durante traslados y atenciones médicas.

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