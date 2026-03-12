“Lo poco que nos había quedado se lo llevaron”: vecinos denuncian robos y saqueos tras el incendio que afectó 43 viviendas en El Amparo 2

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, vecinos afectados, autoridades y analistas se refirieron a las denuncias de robos y saqueos ocurridos durante la emergencia, así como a los daños que dejó el incendio en el asentamiento Los Eucaliptos, donde decenas de familias perdieron sus viviendas y pertenencias.

Las denuncias por robos y saqueos marcaron una de las secuelas más graves del incendio que arrasó viviendas en Los Eucaliptos, colonia El Amparo 2, zona 7, según relataron vecinos y analistas en Impacto Directo. Mientras decenas de familias salían para ponerse a salvo, varias personas habrían aprovechado el caos para entrar en inmuebles que no habían sido consumidos por el fuego y llevarse pertenencias.

“Sí vinieron personas a robar”

Heidy Hernández, vecina afectada, afirmó en el programa que “las personas que no eran de aquí del asentamiento aprovecharon a sacar cosas de las personas, poco que nos había quedado”.

Añadió que ella permaneció en el lugar y que observó cómo “sí vinieron personas a robar y a saquear lo poco que nosotros teníamos”.

Según su testimonio, la salida de los residentes fue precipitada por la cercanía de las llamas.

“Nos tocó salir corriendo para que no nos alcanzaran las llamas”, expresó, al describir el momento en que los vecinos dejaron sus casas por precaución.

Sobre estas denuncias, Jorge Aguilar, de la Policía Nacional Civil, dijo que la institución mantendría presencia en el sector para brindar seguridad a los vecinos y “evitar algún tipo de saqueo” en viviendas dañadas o en inmuebles cercanos al área afectada.

Expertos señalan vulnerabilidad durante la emergencia

La periodista y comunicadora Roxana Sánchez se refirió en el programa a la situación denunciada por los vecinos y señaló que “no se vale que en medio de esta tragedia” las pocas pertenencias que quedaron “sean saqueadas”. También calificó a los responsables como “personas sin escrúpulos” y afirmó que actuaron cuando las familias atravesaban “un momento de angustia” y “un momento de dolor”.

El abogado penalista Armando Mendoza indicó que, además de las denuncias por saqueos, la propagación del fuego estuvo relacionada con las condiciones del lugar. Explicó que “las casas están pegadas una contra otra” y que “las calles son estrechas”, lo cual, según dijo, pudo dificultar el ingreso ágil de los socorristas. Añadió que el material de construcción de las viviendas también incidió en el avance de las llamas.

Mendoza señaló que, si las familias buscan reconstruir sus viviendas, será necesario considerar medidas de organización y prevención. Según expuso, se deberían establecer rutas de salida y pasos de emergencia en la comunidad para responder ante incidentes similares.

Pérdidas, afectados y petición de apoyo

En el programa también se informó que el incendio dejó 43 viviendas afectadas, de las cuales al menos 17 fueron declaradas como pérdida total. Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, reportó que unas 22 personas fueron atendidas en el lugar por intoxicación por humo, mientras una mujer fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios con quemaduras en el 50% del cuerpo.

Elvis Rodas, presidente de la comunidad El Eucalipto, dijo que el siniestro dejó “aproximadamente 400 y algo de personas” afectadas. Además, expuso que la emergencia se agravó por la suspensión del servicio eléctrico y del suministro de agua en el asentamiento.

Carolina Vásquez, vecina afectada, relató que su vivienda quedó destruida.

“Esta era mi casa, todo se destruyó, todo se cayó”, dijo. También pidió apoyo para reconstruir las casas y afirmó: “Nos quedamos sin nada, todo perdimos”.

En otro testimonio difundido durante el programa, Norma, vecina afectada, describió la magnitud de las pérdidas en el sector y aseguró que varias familias se quedaron “sin ropa, sin zapatos y sin camas”. También relató que, durante la evacuación, vecinos ayudaron a sacar a niños, personas con discapacidad y residentes que no podían caminar.

En el programa, Armando Mendoza también indicó que las familias podrían gestionar apoyo institucional para tramitar peticiones relacionadas con vivienda y reconstrucción.

