“Nos quedamos sin nada”: vecinos de Los Eucaliptos relatan la tragedia tras el incendio que destruyó 43 viviendas

Entre escombros, ceniza y estructuras calcinadas, vecinos del asentamiento Los Eucaliptos, en la colonia El Amparo 2, zona 7 de la capital, comenzaron este jueves 12 de marzo a remover los restos de lo que hasta hace unos días eran sus viviendas. La emergencia provocada por un incendio forestal dejó al menos 43 casas afectadas y cerca de 400 personas damnificadas.

Norma, una de las vecinas que perdió su casa, recuerda la noche del incendio como un momento de incertidumbre y desesperación.

“No pudimos dormir en nuestras casas; tuvimos que buscar un lugar donde quedarnos. El polvito que está soltando la tierra es tóxico, entonces los niños y todos nos vamos para afuera”, relató.

La mujer también considera que el siniestro pudo haberse evitado. Según explicó, varios vecinos alertaron a los cuerpos de socorro antes de que el fuego se extendiera.

“Creo que este incendio se pudo haber evitado por tantas llamadas que le hicimos a los bomberos, pero también es un llamado a la reflexión para que la gente no llame por gusto, porque tal vez los bomberos piensan que es mentira y no vienen luego”, dijo.

Otro de los obstáculos que enfrentaron durante la emergencia fue el acceso de los vehículos de socorro.

“Todos los carros que tapan la carretera hicieron estorbo para que las pipas no entraran. Tuvimos que buscar a los dueños para que movieran los carros que estaban en las entradas y callejones. No se podía pasar, y eso provocó que el incendio se propagara hasta las casas”, agregó.

Además del fuego, algunos vecinos denuncian que hubo saqueos mientras intentaban controlar las llamas.

Una residente del lugar relató que varias personas ajenas al asentamiento aprovecharon el caos para llevarse pertenencias.

“La verdad es que algunas personas que no eran de aquí del asentamiento aprovecharon para sacar cosas de las casas. Lo poco que nos había quedado se lo llevaron. Nos tocó salir corriendo para que no nos alcanzaran las llamas y, cuando ya estábamos tratando de apagar el fuego, mucha gente sacó cosas de las personas”, comentó.

Carolina Velásquez, otra damnificada, observa los restos de su vivienda mientras intenta asimilar la pérdida.

“Como pueden ver, esta era mi casa. Todo se destruyó, todo se cayó. No solo la mía, sino también la de los vecinos. Nos quedamos sin nada”, expresó.

La mujer agradece que, al momento del incendio, su familia no estaba en la vivienda.

“Gracias a Dios andábamos trabajando y los niños no estaban aquí. No había nadie en la casa”, explicó.

Ahora, al igual que otros vecinos, espera apoyo para reconstruir lo perdido.

“Esperamos que nos apoyen para volver a levantar la champa y ayudar a toda la población, porque nos quedamos sin nada”, dijo.

Mientras las familias limpian los restos de madera, láminas y pertenencias quemadas, el asentamiento intenta recuperarse de una tragedia que, según los vecinos, pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

Valeria Urizar, vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que durante la temporada de incendios del 2026 se han registrado 627 incendios controlados y liquidados, de los cuales 400 han sido forestales.

La institución pidió a la población no arriesgarse y reportar cualquier incendio a los cuerpos de socorro.

