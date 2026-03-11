Incendio afecta más de 25 viviendas en la colonia Amparo II, zona 7; socorristas continúan combate del fuego

Un incendio de gran magnitud consume más de 25 viviendas o lotes en la colonia Amparo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde socorristas continúan las labores para controlar las llamas y atender a personas con quemaduras e intoxicación por humo.

El siniestro comenzó como un incendio forestal y, debido al viento, se propagó hacia varias viviendas del sector. Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y personal de Cruz Roja Guatemalteca trabajan en el área para mitigar el fuego y asistir a los vecinos afectados.

Vecino relata daños y traslado de su hijo

Elvis Rodas, vecino del sector Los Eucaliptos, zona 7, indicó que su vivienda resultó dañada por el incendio y que su hijo fue trasladado por socorristas al Hospital General San Juan de Dios, debido a intoxicación por inhalación de humo.

“Son más de 25 lotes o viviendas las que ya fueron consumidas por las llamas”, señaló Rodas, quien explicó que el fuego avanzó rápidamente entre las viviendas del área.

Elvis Rodas, vecino del sector Los Eucaliptos, zona 7, indicó que su vivienda resultó dañada por el incendio. (Video: Prensa Libre, Cruz Roja, Andrés Lemus)

Otros residentes reciben atención en el lugar, donde paramédicos suministran oxígeno mientras continúan las labores de rescate y control del incendio.

Trabajos continúan en el sector

El incendio se registra en la 39 calle y 31 avenida final, colonia Amparo II, zona 7, donde varias viviendas han sido afectadas por el fuego.

Socorristas informaron que varias personas continúan siendo atendidas en el lugar con oxígeno, debido a la inhalación de humo, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de extinción.

Otros residentes reciben atención en el lugar, donde paramédicos suministran oxígeno mientras continúan las labores de rescate y control del incendio. (Foto: Prensa Libre, Cruz Roja, Andrés Lemus).

Instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) continúan las acciones para controlar y liquidar el siniestro.

Hasta el momento no se reportan fallecidos, mientras las autoridades continúan la evaluación de daños en el sector.

Bomberos continúan labores para mitigar el incendio que afecta viviendas en la colonia Amparo II, zona 7. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios)..

Las autoridades recomendaron a los vecinos que viven en zonas cercanas al incendio aplicar medidas de autoevacuación preventiva si consideran que su vivienda se encuentra en riesgo.

Por ahora no se reportan fallecidos, mientras los equipos de emergencia continúan con los trabajos para mitigar las llamas.