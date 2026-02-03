Controlan incendio en Hospital de Mazatenango que habría sido originado por un cortocircuito

Controlan incendio en Hospital de Mazatenango que habría sido originado por un cortocircuito

El Ministerio de Salud informó sobre un incendio en el Hospital de Mazatenango; no se reportan daños personales.

INCENDIO EN HOSPITAL DE MAZATENANGO

Personal de varias instituciones apoya tras incendio en el Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Gobernación de Suchitepéquez)

El Ministerio de Salud informó que, en el Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez, la noche del lunes 2 de febrero se registró un incendio en el área de descanso de Enfermería, provocado por un cortocircuito.

Añadió que, tras la activación inmediata de los protocolos de seguridad y la rápida intervención de los cuerpos de socorro, el fuego fue controlado en su totalidad. Además, el hospital contaba con 30 extintores.

Indicó que los daños materiales se limitaron al área de origen, con afectación en la estructura del techo de ese espacio y la pérdida de dos camas y un horno de microondas.

Destacó que, como medida estrictamente preventiva y para facilitar la labor de los bomberos, se efectuó el resguardo de los pacientes que se encontraban en el área de Emergencia.

Right
Durante este proceso, se otorgó el egreso hospitalario a ocho pacientes adultos que ya contaban con evaluación médica y plan de salida, así como a dos pediátricos, luego de recibir la atención correspondiente.

Aclaró que no fue necesaria la evacuación de otras áreas del hospital y que, en ningún momento, estuvo en riesgo la integridad de los pacientes ni del personal.

La atención en el Hospital de Mazatenango continúa con normalidad. Por la disponibilidad de espacios, se habilitaron nuevas áreas de atención de forma inmediata para garantizar la continuidad de los servicios. La Consulta Externa y las demás unidades operan en sus horarios habituales, según el Ministerio de Salud.

Actualmente, continúan las evaluaciones técnicas para proceder con las reparaciones respectivas en el área afectada.

chevron-right

La Gobernación Departamental de Suchitepéquez informó que la emergencia fue atendida por los bomberos, la Policía Nacional Civil, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el Ejército de Guatemala y la propia Gobernación, que brindaron apoyo y acompañamiento.

Añadió que, de manera preventiva, el área fue cerrada temporalmente y los pacientes fueron reubicados dentro del hospital mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes.

