Fuego consumió viviendas en Guajitos: vecinos y socorristas evitaron tragedia mayor

Al menos cuatro casas fueron consumidas por un incendio estructural que se registró en el asentamiento Nuevo Amanecer, parte baja de la colonia Guajitos, zona 21 de la capital. El fuego fue controlado en su totalidad y se dio por finalizada la emergencia, según confirmaron los Bomberos Voluntarios.

Las cortinas de humo fueron visibles desde distintos puntos, y las llamas amenazaban con extenderse a más estructuras. Sin embargo, gracias a la labor coordinada de los cuerpos de socorro y el apoyo de vecinos, se evitó una tragedia mayor.

Coordinación de cuerpos de socorro

Tres instituciones intervinieron en las labores de combate:

Bomberos Voluntarios sofocaron el incendio desde sus primeras fases y confirmaron que este fue liquidado por completo, con acciones de descombramiento y enfriamiento para prevenir una reactivación.

Bomberos Municipales informaron que el fuego afectaba también una interfaz urbano-forestal.

El sistema Conred brindó apoyo con personal y coordinación.

Apoyo de vecinos

Vecinos del área formaron cadenas humanas con mangueras y recipientes con agua para colaborar con los socorristas, en un esfuerzo por evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas.

Las cortinas de humo fueron visibles desde distintos puntos y las llamas consumieron distintas estructuras. (Foto: Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Las autoridades no han determinado las causas del siniestro ni el monto total de los daños. No se reportan víctimas fatales.

