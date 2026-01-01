Incendio dañó ranchos y vehículos en residenciales San Marino, en Puerto San José

Un incendio registrado en el interior de los residenciales San Marino, ubicados en el área de Punta Vela, Puerto San José, Escuintla, provocó daños materiales considerables, informaron los cuerpos de socorro.

Bomberos Voluntarios del Puerto de San José reportaron que las llamas consumieron varios vehículos, cuatrimotos, una moto acuática, un vehículo tipo “mulita”, además de un rancho y una habitación.

Para sofocar el siniestro y evitar que se propagara a otras viviendas, los socorristas utilizaron aproximadamente 8 mil galones de agua.

Bomberos voluntarios del puerto de San José sofocaron un incendio en el interior del condominio reconocido en Puerta de Hierro (San Marino), área de Punta Vela.



El incendio consumió vehículos, cuatrimotos, moto acuática, vehículo tipo mulitas, un rancho y una habitación.

Incendio en Amatitlán

Otro incidente similar se reportó en la colonia Los Bajos de San Jorge, en Amatitlán. En ese lugar, un incendio consumió varias tarimas, aunque la rápida intervención evitó que el fuego alcanzara más de 200 tarimas que se encontraban almacenadas en el mismo sector.

Los bomberos utilizaron más de 1 mil 500 galones de agua para controlar el incendio. Las pérdidas materiales fueron estimadas en más de Q10 mil, según el reporte preliminar.

Un incendio ocurrió en la colonia Los Bajos de San Jorge, Amatitlán.



Varias tarimas fueron consumidas por las llamas y se apagó el fuego, evitando la propagación a más de 200 que se encontraban almacenados en el mismo sector.

Incendio en recicladora cercana a AMSA

Asimismo, se reportó un incendio estructural en una recicladora ubicada en la 1a calle, zona 10 de Villa Nueva, a un costado del vertedero de Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).

El fuego consumió por completo las instalaciones de la recicladora y una cochera. En el lugar murieron cinco cerdos a causa de las quemaduras.

Para controlar el incendio, los cuerpos de socorro utilizaron más de 3 mil galones de agua, con la participación de al menos 15 bomberos.

Un incendio estructural ocurrió en una recicladora ubicada en la 1a calle, zona 10 de Villa Nueva, a un costado del basurero de AMSA.



Se consumieron toda la recicladora y una cochera, donde fallecieron 5 cerdos debido a quemaduras.

Por su parte, la institución informó, mediante un comunicado, que el incendio ocurrido en el vertedero controlado del kilómetro 22, en jurisdicción de Villa Nueva, fue liquidado en un 100 %.

La institución destacó que el control del siniestro fue posible gracias al trabajo coordinado entre AMSA y las entidades que integran el Sistema CONRED, así como a la aplicación de técnicas especializadas en el manejo de residuos y el uso eficiente de equipo institucional.

AMSA exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto intencional que represente un riesgo para la salud pública. Además, recordó que cualquier incendio debe ser reportado de inmediato al número de emergencias 119.

