Encerrado, amarrado y obligado a pedir rescate: el caso que destapó una red criminal denominada “Las Usurpadoras”

La investigación contra la estructura criminal comenzó luego del secuestro de un hombre de 26 años en San Pedro Ayampuc, el 2 de julio del 2023. Las pesquisas revelan que las mujeres exigían a la familia de la víctima Q80 mil en efectivo para liberarlo.



La denuncia permitió a las autoridades desenmascarar a la banda criminal tras una serie de pesquisas que incluyeron escuchas, vigilancia y declaraciones clave. A partir de su testimonio, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) lograron identificar a varias integrantes

El relato del hombre, identificado como Hugo, indica que el 2 de julio de ese año, aproximadamente a las 15 horas, salió de su vivienda, ubicada en la zona 11 capitalina, y posteriormente trasladó a Darlin Bethzayda Rosales Raymundo desde Mixco hasta San Pedro Ayampuc. Durante el viaje, de unos 38 kilómetros, Rosales le dijo al piloto que iba a recoger un dinero a casa de su tía.

“Al momento de llegar al lugar, ingresaron a la casa de la supuesta tía de la señora Darlin. Estando adentro de la casa, dos personas de sexo masculino lo agarraron con la ayuda de Darlin y una mujer que respondía al nombre Mirna”, indica la investigación.

Agrega que los dos hombres y las dos mujeres lo amarraron de pies y manos. Además, lo obligaron a grabar un audio para pedir un rescate de Q80 mil. La madre de la víctima recibió ese audio y, luego de una negociación, los familiares de Hugo pagaron Q52 mil 500.

La víctima relató que el grupo de criminales lo mantuvo encerrado en una vivienda de San Pedro Ayampuc y, tras recibir el pago del rescate, lo subieron a un taxi rojo y lo abandonaron en la zona 6 capitalina, donde fue auxiliado por personal de la PNC.

Las investigaciones, a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), el Departamento de Investigación Contra Secuestros de la PNC y la Fiscalía contra Secuestros del MP, identificaron a ocho miembros de la estructura, seis de ellas mujeres.

Myron Moto Morataya, juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, firmó las órdenes de captura contra los presuntos criminales.

Las pesquisas indican que “Las Usurpadoras” no solo se dedicaban al secuestro de personas, sino también a la extorsión, bajo amenazas de muerte.

El 7 de junio del 2024, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del MP capturó a 13 personas señaladas por extorsión, entre ellas, Ingrid Concepción Ruiz Vásquez, integrante de la banda de secuestradoras.

En marzo del 2025, la Deic detuvo a otras tres presuntas integrantes de esa estructura criminal durante allanamientos. Mavelin Abigail Estrada Monterroso, Rebeca Magalí Carias Hernández y Saira Aleyda Rodríguez Flores fueron aprehendidas por el delito de plagio o secuestro.

En esa ocasión, la policía capturó a Estrada y Carias durante cinco allanamientos, y a Rodríguez, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres ubicado en la zona 18 capitalina, cuando intentaba ingresar como visitante.

El 18 de abril del 2025, el MP informó que Jenifer del Rosario Oliva Santa Cruz fue capturada en la calle principal de la aldea Lo de Reyes, San Pedro Ayampuc, por el delito de plagio o secuestro.

La última en ser detenida fue la cabecilla de “Las Usurpadoras”, Darlin Bethzayda Rosales Raymundo, quien presuntamente planificó el secuestro de Hugo en el 2023. Investigadores de la Deic la detuvieron durante un operativo el 31 de diciembre. El MP la señala por el delito de plagio o secuestro.

De acuerdo con el expediente, aún hay dos prófugos, ambos hombres, también integrantes de la banda criminal y vinculados al secuestro de Hugo.