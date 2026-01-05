Sucesos
Videos: incendio afecta varios locales del mercado La Terminal
Al menos 10 locales del mercado La Terminal resultaron afectados por un incendio cuyo origen se desconoce.
Bomberos trabajan para controlar incendio en el mercado La Terminal, zona 4 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)
Los Bomberos Voluntarios reportaron que la madrugada de este lunes 5 de enero se registró un incendio en el área de carnicerías y otros comercios del mercado La Terminal, en la zona 4 de la capital.
Indicaron que fue necesario el apoyo de varias compañías de bomberos, y más de 25 socorristas trabajaron en el lugar.
El incendio afectó al menos 10 locales en el área de carnes y pescado.
Socorristas efectuaron entradas forzadas para acceder a los locales afectados y evitar que el fuego se expandiera.
Además, inspeccionaron 40 locales con el fin de descartar la presencia de fuego, por lo que el siniestro quedó controlado al 100%.
Los Bomberos Municipales informaron que no hubo personas afectadas por las llamas.
Para leer más: Los incendios forestales, estructurales y vehiculares marcan el comienzo del 2026
Se realizó la evaluación de 40 locales en el área de pescados y carnes del mercado de la terminal zona 4, esto con el fin de descartar que existiera fuego, quedando controlado al 100 por ciento y ventilados los locales. #CVBalServicio pic.twitter.com/DSlft4BrOY— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 5, 2026
En el incendio de la Terminal zona 4, fueron necesarias las presencias de varias compañías de bomberos, y más de 25 bomberos trabajaron en el lugar. #CVBalServicio pic.twitter.com/vFBURVBDYn— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 5, 2026
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.