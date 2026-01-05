Videos: incendio afecta varios locales del mercado La Terminal

Los Bomberos Voluntarios reportaron que la madrugada de este lunes 5 de enero se registró un incendio en el área de carnicerías y otros comercios del mercado La Terminal, en la zona 4 de la capital.

Indicaron que fue necesario el apoyo de varias compañías de bomberos, y más de 25 socorristas trabajaron en el lugar.

El incendio afectó al menos 10 locales en el área de carnes y pescado.

Socorristas efectuaron entradas forzadas para acceder a los locales afectados y evitar que el fuego se expandiera.

Además, inspeccionaron 40 locales con el fin de descartar la presencia de fuego, por lo que el siniestro quedó controlado al 100%.

Los Bomberos Municipales informaron que no hubo personas afectadas por las llamas.

