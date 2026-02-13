Los detalles del incendio de grandes proporciones en El Salvador que dejó daños estructurales y fallecidos

En la madrugada de este 13 de febrero, en El Salvador, se registró un incendio de gran magnitud que ocasionó numerosos daños estructurales e, incluso, se reportaron personas fallecidas.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos de El Salvador, el incendio ocurrió en una bodega de electrodomésticos ubicada en la calle Rubén Darío.

Además, medios como La Prensa Gráfica detallaron que el incendio causó la muerte de tres personas: dos adultos y un menor de edad.

Una mujer embarazada también resultó afectada y fue trasladada a un centro asistencial.

Según los bomberos salvadoreños, el incendio ocurrió antes de las 6 horas en la 8ª calle Oriente, entre la 4ª y 6ª avenida Sur.

Personal del Cuerpo de Bomberos está atendiendo una emergencia por incendio estructural en la intersección de la 8.ª Calle Oriente y 4.ª Avenida Sur, en el centro de San Salvador.



Se han mobilizado todos los recursos del Sistema Nacional de Protección Civil para su extinción. pic.twitter.com/igEaJ08VO7 — Juan Carlos Bidegain 🇸🇻 (@JC_Bidegain) February 13, 2026

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, declaró a La Prensa Gráfica que el fuego se propagó rápidamente debido a la antigüedad de algunas estructuras.

🚨Atendemos incendio estructural en bodega de electrodomésticos ubicada en📍Calle Rubén Darío, San Salvador Centro. Nuestro personal operativo se encuentra desplegado en el lugar realizando labores de control. 🔥 pic.twitter.com/pc64fEWbav — Bomberos El Salvador 🧑‍🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) February 12, 2026

"En algunas zonas todo está totalmente quemado. La propagación fue muy rápida debido a que es una estructura muy antigua, de lámina, madera, bahareque, lo cual permite una propagación a una velocidad sorprendente", explicó el director de los bomberos a La Prensa Gráfica.

En redes sociales se han publicado varias imágenes y videos que muestran la magnitud del incendio, así como el trabajo de los cuerpos de socorro para sofocarlo.

