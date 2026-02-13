Los detalles del incendio de grandes proporciones en El Salvador que dejó daños estructurales y fallecidos

Internacional

Los detalles del incendio de grandes proporciones en El Salvador que dejó daños estructurales y fallecidos

El incendio se registró durante la madrugada de este 13 de febrero en El Salvador y ha dejado al menos tres personas fallecidas.

|

time-clock

Incendio en El Salvador JPEG

Un incendio de grandes proporciones se registró en la madrugada deeste viernes 13 de febrero en El Salvador. (Foto Prensa Libre: @JC_Bidegain)

En la madrugada de este 13 de febrero, en El Salvador, se registró un incendio de gran magnitud que ocasionó numerosos daños estructurales e, incluso, se reportaron personas fallecidas.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos de El Salvador, el incendio ocurrió en una bodega de electrodomésticos ubicada en la calle Rubén Darío.

Además, medios como La Prensa Gráfica detallaron que el incendio causó la muerte de tres personas: dos adultos y un menor de edad.

Una mujer embarazada también resultó afectada y fue trasladada a un centro asistencial.

Según los bomberos salvadoreños, el incendio ocurrió antes de las 6 horas en la 8ª calle Oriente, entre la 4ª y 6ª avenida Sur.

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, declaró a La Prensa Gráfica que el fuego se propagó rápidamente debido a la antigüedad de algunas estructuras.

"En algunas zonas todo está totalmente quemado. La propagación fue muy rápida debido a que es una estructura muy antigua, de lámina, madera, bahareque, lo cual permite una propagación a una velocidad sorprendente", explicó el director de los bomberos a La Prensa Gráfica.

En redes sociales se han publicado varias imágenes y videos que muestran la magnitud del incendio, así como el trabajo de los cuerpos de socorro para sofocarlo.

Lea también: “Un enemigo espiritual”: Qué dijo Bukele sobre las pandillas en un desayuno con Trump en Washington

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

