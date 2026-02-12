Quién es la salvadoreña que participó en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl ha generado todo tipo de reacciones, no solo por su interpretación, el listado de canciones o su mensaje a favor de la cultura latinoamericana, sino también por todos esos detalles que pasaron desapercibidos y que ahora han llamado la atención del público.

Uno de estos aspectos son todos los participantes, desde quienes bailaron en el escenario o formaron parte de la escenografía, hasta el curioso caso de las llamadas “personas planta”.

Ahora se ha viralizado la historia de una mujer originaria de El Salvador que participó en el espectáculo de Bad Bunny durante el Super Bowl, historia que se ha difundido con rapidez.

Según relata el medio Infobae, una joven estadounidense nacida en El Salvador, llamada Jessica Fabiola, habría compartido en sus redes sociales cómo su tía participó en el espectáculo.

Mediante su cuenta de Instagram, Fabiola habría publicado un video en el que toda su familia observa la presentación y se sorprende al ver a su familiar en pantalla.

Según el medio, la tía de Fabiola fue la primera integrante en emigrar desde El Salvador. Al llegar a EE. UU., se casó con un puertorriqueño y posteriormente facilitó el traslado de su bisabuela al extranjero.

“Mi tía fue parte del Super Bowl y conoció a Bad Bunny. Esto es muy importante para nuestra familia”, afirmó la joven en redes sociales.

En concreto, la salvadoreña apareció como vendedora de cocos en un pequeño puesto llamado Coco Frío, cerca del cual pasó Bad Bunny, según medios salvadoreños como La Prensa Gráfica.

“¡Me inspira mucho su valentía para representar a todos los latinos y con orgullo a El Salvador! Espero que todos se sientan inspirados por mi tía y Bad Bunny para representarnos a todos”, afirmó Fabiola en redes sociales.

