“Si no hay un costo de que esa corrupción termine, van a seguir”: requisa en Granja Canadá deja celulares, armas y droga incautados

Una requisa en la Granja Canadá, Escuintla, dejó el decomiso de celulares, armas, droga y licor, mientras expertos señalan la necesidad de investigar la corrupción que permite el ingreso de estos objetos a las cárceles.

La requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, dejó decomisos de celulares, armas, licor, droga y equipo para generar internet, mientras analistas de Impacto Directo señalaron que el operativo busca restablecer el control en el sistema penitenciario y frenar hechos vinculados con la extorsión.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los panelistas abordaron los resultados de la diligencia desarrollada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. La discusión se centró en los alcances de la requisa, en el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel y en la necesidad de investigar posibles redes de corrupción dentro del sistema.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre el decomiso de objetos prohibidos en la Granja Canadá, donde, según la información oficial compartida, hay 3 mil 146 privados de libertad por distintos delitos. Entre los hallazgos se mencionan teléfonos celulares, armas de fuego, municiones, routers, televisores, aires acondicionados, botellas de licor, antenas satelitales, radiotransmisores, droga y objetos punzocortantes.

Expertos destacan el operativo, pero piden ir más allá

En el análisis del programa, se mencionó que la actual administración penitenciaria intenta corregir rezagos de años anteriores y sostuvo que “están tratando de arreglar lo que tendría que estar resuelto desde hace años”. También se consideró que la requisa contribuye a imponer controles dentro de la prisión: “si eso estaba permitido, se lo vamos a quitar y se lo vamos a prohibir a partir de ahora”.

El panelista añadió que el retiro de ciertos objetos representa una medida de seguridad dentro del penal, en especial por la presencia de armas punzocortantes.

Según dijo, “cualquier arma punzocortante dentro de la cárcel es peligrosísima dentro de la cárcel es peligrosísima”, al advertir sobre el riesgo que implican este tipo de objetos en un centro de detención.

En la misma línea, los comentaristas coincidieron en que los hallazgos evidencian el nivel de control que grupos de internos podían llegar a ejercer dentro de la cárcel, a partir del acceso a internet satelital, licor, teléfonos y otros equipos prohibidos.

Corrupción e ingreso de ilícitos, en el centro del señalamiento

También se planteó que el siguiente paso debe enfocarse en identificar a quienes permiten el ingreso de estos objetos. Durante el programa se señaló que “ya es tiempo que empiecen seriamente a investigar quiénes son quienes dejan entrar eso”, al referirse a la posible participación de personal vinculado al resguardo del penal.

También advirtió que las requisas, por sí solas, no resolverán el problema si no se persigue la estructura que facilita el ingreso de ilícitos. En ese sentido se afirmó:

“si no hay un costo de que esa corrupción termine, pues van a seguir haciendo que bien, bravo, pero no va a parar”.

Con ese planteamiento, el enfoque del programa apuntó a dos niveles del caso: por un lado, el decomiso de objetos prohibidos dentro de la prisión; y, por otro, la necesidad de establecer responsabilidades por el ingreso de armas, licor, droga, celulares y equipo de comunicación a un centro penitenciario bajo custodia estatal.

Listado de lo decomisado, según autoridades

En la información oficial compartida sobre la requisa se mencionan estos hallazgos; algunas cifras varían según el reporte difundido por las autoridades:

  • 170 teléfonos celulares
  • 2 armas de fuego
  • 89 o 91 municiones
  • 5, 60+ o 76 routers para señal de internet, según el reporte citado
  • 2 módems inalámbricos
  • 3 antenas satelitales de internet
  • 13 o 14 televisores
  • 10 aires acondicionados
  • 185 botellas de licor
  • 55 envoltorios de marihuana
  • 30 paquetes de marihuana
  • 43 paquetes de cocaína
  • 4 paquetes grandes de anfetamina
  • 21 paquetes de cigarros
  • 1 cámara de videovigilancia
  • 5 radiotransmisores o radiocomunicadores
  • 2 selladores de plástico
  • 2 máscaras antigas
  • 200 objetos punzocortantes
  • 2 básculas
  • 3 tolvas
  • Varios cables para generar corriente

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

