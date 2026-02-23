Hallan bolsas con tres tipos de droga cerca del ingreso a la Granja Penal Canadá

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 23 de febrero del hallazgo de droga en un área previa al ingreso de la Granja de Rehabilitación Canadá, en Escuintla.

Explicó que, durante uno de los recorridos y acciones preventivas con el apoyo del Ejército de Guatemala, fueron localizadas 19 bolsas con marihuana, seis con cocaína y cuatro con piedras de crack.

El caso quedó a cargo de investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal, quienes deberán determinar la procedencia del ilícito y capturar a los responsables.

La droga estaba en bolsas plásticas y se desconoce el monto de lo incautado.

El 22 de febrero, la PNC informó que, en áreas montañosas de la aldea El Corozo, municipio de Lívingston, Izabal, fueron localizados y erradicados 25 mil 669 arbustos de hoja de coca, con avalúo aproximado de Q641 mil 725.

Además, en la aldea Aguas Calientes, municipio de Sipacapa, San Marcos, agentes erradicaron mil 190 plantas de marihuana, valoradas en Q595 mil.

