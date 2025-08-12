Cámaras de videovigilancia captan ataque armado en zona 14 tras discusión entre conductor y motorista

Carlos “N”, de 49 años, fue capturado este martes 12 de agosto por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL), en apoyo a la Comisaría 13, señalado de haber participado en un hecho armado tras una discusión con un motorista en la zona 14 capitalina.

Según información preliminar, el ataque se habría derivado de una disputa por intolerancia en el tránsito.

El caso generó alarma en el sector y fue reportado de inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC), que inició el rastreo del vehículo implicado mediante el monitoreo de cámaras de videovigilancia.

Gracias al seguimiento visual y al despliegue de las unidades policiales, se logró ubicar el automóvil en el que presuntamente se desplazaba el señalado.

El vehículo y un arma de fuego fueron hallados en el sótano de un edificio, por lo que se coordinó la intervención del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que el detenido fue trasladado a una sede policial, donde quedó a disposición de los fiscales encargados del caso.

La investigación continúa para esclarecer los hechos y establecer si el capturado disparó el arma o tuvo participación directa en el ataque.

La comisaria Diana Ramos, jefa de la Comisaría 13, indicó que el seguimiento fue clave para la rápida localización del sospechoso. “Gracias al trabajo conjunto y al uso de tecnología, se evitó que este caso quedara impune”, declaró.

El Ministerio Público revisará las imágenes captadas por las cámaras, así como testimonios de testigos, para determinar responsabilidades y definir si existen otros implicados.

En las imágenes se observa cómo se origina el altercado entre el conductor de un vehículo y un motorista. Luego, ambos avanzan entre el tránsito, y el motorista alcanza al automovilista, a quien le hace algunas señas mientras giran en sentido contrario. En ese momento, el conductor saca un arma de fuego y dispara, al parecer, hiriendo de muerte a un motorista que no tenía relación con la disputa.

