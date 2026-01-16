Video de cómo ocurrió un asalto contra automovilista en gasolinera de la zona 11

Sucesos

Video de cómo ocurrió un asalto contra automovilista en gasolinera de la zona 11

Grabación revela asalto a un hombre en gasolinera de la zona 11 de la capital.

|

time-clock

Momento en que dos delincuentes asaltan a un hombre en una gasolinera de la zona 11 de la capital. (Foto: captura de video en redes sociales)

Un asalto en una gasolinera de la zona 11 de la capital quedó captado por una cámara de videovigilancia.

El atracó ocurrió al mediodía del 18 de diciembre 2025 y la grabación comenzó a circular en redes sociales recientemente y muestra cómo operan delincuentes.

El video muestra cuando la víctima cargaba con combustible su vehículo y los dos asaltantes se la acercaron para despojarlo de sus pertenencias.

Según el video, uno de los malhechores llevaba pistola para amenazar a la víctima.

EN ESTE MOMENTO

Documento para solicitud de visa de inmigrante para Estados Unidos.

Real Madrid quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Right
Personas llenan formularios relacionados con la solicitud de residencia permanente y visa de inmigrante para Estados Unidos

“Es muy devastador, porque crea separación familiar”: pausa de visas deja en vilo a miles de guatemaltecos

Right

Uno de los delincuentes también revisó el vehículo para extraer más pertenencias, luego se marcharon con rumbo desconocido.

La víctima no se opuso al asalto y luego del atraco inspeccionó el automotor.

Para ver más: “Me puso la pistola en la cabeza”: víctimas narran asaltos que han quedado grabados en la zona 1

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Delincuencia en Guatemala Graban asalto Tendencias nacionales Zona 11 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS