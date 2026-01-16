Sucesos
Video de cómo ocurrió un asalto contra automovilista en gasolinera de la zona 11
Grabación revela asalto a un hombre en gasolinera de la zona 11 de la capital.
Momento en que dos delincuentes asaltan a un hombre en una gasolinera de la zona 11 de la capital. (Foto: captura de video en redes sociales)
Un asalto en una gasolinera de la zona 11 de la capital quedó captado por una cámara de videovigilancia.
El atracó ocurrió al mediodía del 18 de diciembre 2025 y la grabación comenzó a circular en redes sociales recientemente y muestra cómo operan delincuentes.
El video muestra cuando la víctima cargaba con combustible su vehículo y los dos asaltantes se la acercaron para despojarlo de sus pertenencias.
Según el video, uno de los malhechores llevaba pistola para amenazar a la víctima.
Uno de los delincuentes también revisó el vehículo para extraer más pertenencias, luego se marcharon con rumbo desconocido.
La víctima no se opuso al asalto y luego del atraco inspeccionó el automotor.
