“Me puso la pistola en la cabeza”: víctimas narran asaltos que han quedado grabados en la zona 1

En las últimas semanas el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala ha sido escenario de asaltos, situación que preocupa a quienes recorren sus calles, sobre todo las aledañas al Congreso de la República.

Cámaras de videovigilancia han captado asaltos a clientes y negocios en la zona 1 de la capital.

Uno de los casos fue el registrado contra una adolescente de 15 años, quien fue agredida a 10 metros de una de las entradas usadas por los diputados.

“Realmente es preocupante lo que estamos viviendo a los alrededores del Congreso, igual en la 7a avenida, 6a calle, 11 y 10 avenida, realmente sí es bien fuerte, han asaltado a muchísimos compañeros, están asaltando los lugares donde salimos a almorzar”, dijo una de las víctimas de asalto.

“Todos los días hay dos, tres o cuatro asaltos y nos quitan nuestras pertenencias, nos golpean y nos ponen la pistola en la cabeza, yo quisiera preguntarles a las autoridades ¿Qué están haciendo para realmente resguardar a los guatemaltecos?”, manifestó otra de las víctimas.

Mientras que un hombre denunció cómo lo asaltaron al intentar ingresar a una veterinaria que está a un costado de uno de los accesos al Congreso. Según él, ningún agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaba en el sector intervino.

“Yo venía caminando para abajo (9 calle y 8 avenida de la zona 1, a un costado del Congreso), paré en la veterinaria porque iba a comprar una pipeta antipulgas para mi perro, cuando de repente se estacionó una moto así sobre la calle, se bajó -el sujeto- y se acercó al acuario y tocó la pecera, luego me dijo qué bonito los peces va”, narró.

Le puede interesar: Ligado a proceso hombre grabado cuando atacaba a una estudiante en el Centro Histórico

Continuó: “Yo me hice a un lado para que él pasara, en el momento que le di en la espalda me puso la pistola en la cabeza, y me dijo que le diera teléfono, yo le entregué el teléfono, él -el delincuente- andaba con acompañante en una moto azul y se subieron y se fueron huyendo, lo que alcancé a ver que los dos tenían cascos negros y chumpas para que no se miren las armas”.

La mayoría de los negocios del sector cuentan con cámaras de videovigilancia, estas han documentado los asaltos que han sufrido sus clientes y han mostrado la forma de operar de los delincuentes.

Otro de los hechos delictivos fue el 14 de febrero pasado contra un negocio de alimentos, en esa ocasión a plena luz del día, los comensales y personal fueron despojados de sus pertenencias por parte de sujetos armados.

El negocio está a pocos metros del edificio del Congreso que suele estar rodeado de agentes de la PNC.

Según videos, en tres minutos, delincuentes cometieron el atraco contra las víctimas.

Al lugar llegó un sujeto en moto y con el casco puesto, se estacionó frente al negocio, luego sacó su celular y 12 segundos más tarde apareció otro sujeto con gorra, mascarilla y aparentemente hablaba por teléfono, incluso, pasó frente al comercio, se quedó parado unos segundos como analizando quiénes esteban dentro.

Luego el motorista guardó el celular y 10 segundos después vuelve a aparecer el cómplice, está vez se queda más tiempo frente al negocio, mientras el otro estaciona la moto y camina para alcanzarlo.

Un minuto y medio después, se puede observar a tres personas que intentan retirarse del local, al mismo tiempo regresan los dos hombres, uno de ellos camina metros adelante del otro.

Un cliente parado afuera espera a sus acompañantes y en ese momento, ambos delincuentes sacaron las armas y a la fuerza los ingresaron al local nuevamente, donde les quietaron sus pertenencias.

En negocios de comida a los alrededores del Congreso se contabilizan cinco asaltos en las últimas semanas; la Comisaría 11 solo tiene registro de uno.

Edwin Monroy, vocero de la PNC, indicó que "se ha recibido una denuncia en la Comisaría 11 de dos individuos que andan asaltando a bordo de una motocicleta negra y ellos vestidos de negro, pero recordemos que se pueden cambiar".

Para ver más: Graban asalto a conductor en la zona 10 de la capital

Monroy añadió que derivado de esto, el jefe de esa Comisaría ha ordenado a los agentes motorizados que hagan operativos de identificación, especialmente a personas que se conducen en motos, además que hagan una perfilación para determinar si las personas que están siendo identificadas tienen algún antecedente o tienen alguna orden de aprehensión, esas son medidas tomadas de forma inmediata.

Dijo que también coordinan los patrullajes con la unidad del Centro Histórico para que hagan recorridos y tener el acercamiento con comerciantes para que denuncien.