“Esta señora ya estaba preparada”: video revela cómo mujer usó un tubo para enfrentar a presunto asaltante y frustrar robo en tienda de Retalhuleu

Una encargada de tienda retrocedió paso a paso mientras un hombre la amenazaba dentro del negocio. No buscaba escapar: según se observa en las cámaras de vigilancia, se acercaba al lugar donde tenía un tubo de metal, con el que reaccionó y obligó al presunto asaltante a salir corriendo del local en San Sebastián, Retalhuleu.

El hecho ocurrió en una tienda del sector Santo Domingo, cantón Paó. De acuerdo con la información compartida, el hombre ingresó al negocio, amenazó a la encargada y la despojó de dos teléfonos celulares. La víctima respondió con el tubo y frustró el robo.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas comentaron que la reacción de la mujer pudo haber sido decisiva. “Este tubo ha sido el que salvó a esta mujer”, afirmó una de las voces del programa, al destacar que la víctima logró enfrentar al señalado y hacerlo huir.

La reacción de la víctima

En las imágenes se observa que el hombre abandona el negocio después de la reacción de la mujer. Vecinos del sector alertaron a las autoridades y, según versiones recopiladas, el sospechoso intentó refugiarse en una vivienda del cantón Pajosom, donde se encontraban una mujer y su hija pequeña.

Cámaras de vigilancia captan el momento en que el señalado abandona el negocio tras la reacción de la víctima. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Uno de los analistas señaló que la mujer parecía preparada ante la posibilidad de un robo.

"Esta señora ya estaba preparada, ya sabe que la van a asaltar, por eso va retrocediendo para llegar a su tubo”, comentó durante el programa.

Retenido por vecinos y autoridades

Con apoyo de agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional Civil, el hombre fue retenido y trasladado a la subestación policial correspondiente. Las autoridades lo identificaron como José, alias "Chapot", de 22 años.

Según el reporte policial, el señalado habría amenazado a la encargada con arma blanca para que le entregara dinero y otros objetos.

Analistas advierten sobre jóvenes vinculados a delitos

Durante el análisis, también se abordó la edad del capturado y las posibles consecuencias del proceso penal.

“Es muy triste que un joven a esa edad haya desperdiciado años de su vida”, expresó una de las personas participantes.

Analistas de Impacto Directo comentan el caso ocurrido en una tienda de Retalhuleu. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Otro analista afirmó que el caso refleja una situación preocupante por la participación de jóvenes en hechos delictivos. “Situación lamentable, definitivamente, que los jóvenes se vean involucrados en este tipo de situaciones”, indicó.

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