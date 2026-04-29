“Ya no se puede esperar la camioneta”: vecinos denuncian robos constantes en zona 18; video muestra asalto a joven

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se difundieron imágenes de una cámara de seguridad que captó el momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptan a una joven en la calle Real Las Tapias, en la zona 18. Los atacantes la amenazan y le roban sus pertenencias antes de huir. Vecinos del sector indicaron que este tipo de asaltos es frecuente, sobre todo contra personas que utilizan el transporte público.

En la grabación se observa que la víctima espera el bus cuando los dos hombres se acercan y uno de ellos desciende para forcejear con ella mientras le arrebata sus pertenencias.

Previo al asalto, también aparece una menor de edad, quien se presume es estudiante, que se encontraba en el lugar. Al percatarse del ataque, la menor huye para resguardarse.

Las imágenes evidencian la rapidez con la que actúan los asaltantes y el riesgo al que están expuestas las personas en ese punto.

“Es la realidad que enfrentan los trabajadores”

Durante el análisis del caso se indicó que el hecho refleja la realidad que enfrentan muchos guatemaltecos trabajadores cuando utilizan transporte público para movilizarse.

Los analistas indican que la recurrencia de robos contra usuarios del transporte público aumentan en el sector. (Video: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se afirmó que “ya no se puede uno parar a esperar la camioneta”, en referencia al temor de quienes utilizan paradas en la vía pública.

Señalan falta de respuesta ante los robos

En el programa se cuestionó la recurrencia de estos delitos y la respuesta de las autoridades. “Esto sucede porque no se aplica rápido la ley”, se expresó.

Además, se advirtió sobre la normalización de estos hechos: “Aquí lo importante no es que se normalice; aquí es cuándo la autoridad va a dejar que esto deje de ser normal”.

Vecinos reiteraron que los robos en el sector ocurren de forma constante, especialmente en horarios en los que las personas salen a trabajar o regresan a sus hogares.

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