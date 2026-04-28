MP recibe denuncias por amenazas de tiroteos en centros educativos; analistas advierten que no debe tomarse como broma

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron las alertas por supuestos tiroteos en escuelas y colegios, luego de que el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Educación (Mineduc) reportaran denuncias, incidentes en 11 centros educativos y acciones para identificar a quienes originaron o difundieron los mensajes.

El MP informó que la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal recibió seis denuncias relacionadas con amenazas difundidas en centros educativos bajo el reto “Tiroteo mañana”.

De acuerdo con la información oficial, cuatro denuncias fueron presentadas en la sede central del MP, una en Jalapa y otra en Sacatepéquez. Todas están vinculadas con mensajes que generaron alarma entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Las investigaciones se desarrollan en coordinación con la PNC y el Ministerio de Gobernación, por medio de unidades de inteligencia y del Departamento de Delitos Cibernéticos, para identificar a los responsables de crear y difundir las alertas.

El viceministro de Educación, Francisco Cabrera, informó que 11 centros educativos de nivel medio reportaron incidentes relacionados con estas amenazas, nueve del sector privado y dos del sector oficial, principalmente en el departamento de Guatemala.

PNC advierte consecuencias legales

La PNC advirtió que estos mensajes no serán tratados como simples bromas. Según la institución, quienes difundan amenazas podrían enfrentar procesos penales por infundir pánico público, además de sanciones administrativas en los centros educativos.

“No permitiremos que bromas de mal gusto pongan en riesgo la salud emocional de nuestros estudiantes y la tranquilidad de las familias guatemaltecas”, indicó la PNC.

La institución también señaló que estas acciones “no son simples juegos: constituyen delincuencia en potencia”, porque pueden saturar recursos de emergencia y generar condiciones de riesgo.

Autoridades investigan mensajes relacionados con el reto “Tiroteo mañana” en escuelas y colegios. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Además, la PNC afirmó que los responsables serán puestos a disposición de los juzgados correspondientes y recordó que, cuando haya menores involucrados, también podría haber responsabilidad civil para padres o tutores legales.

Analistas piden atención psicológica y prevención

Durante Impacto Directo, analistas señalaron que el fenómeno debe atenderse más allá de las sanciones disciplinarias. Uno de los puntos planteados fue investigar el origen de las amenazas, el acceso a armas y la influencia de grupos o redes sociales.

“Esto no va solo a que el niño llegó con un arma y ya lo expulsamos. Esto puede ser un caos realmente en la educación”, se dijo durante el programa.

Los analistas también relacionaron el caso con el llamado efecto imitación, al considerar que algunos estudiantes podrían replicar conductas vistas en redes sociales o en otros países.

“No se debe tomar como broma, se debe tomar como algo serio”, se afirmó en el análisis. Otro punto destacado fue la necesidad de acompañamiento psicológico para estudiantes involucrados o afectados por las amenazas.

La PNC y el MP buscan identificar a responsables de difundir amenazas que generaron alarma en la comunidad educativa. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“El riesgo sigue”, advirtieron los analistas, al señalar que no basta con enviar a los alumnos a casa o suspender actividades sin investigar los vínculos detrás de los mensajes. También se indicó que los padres de familia deben buscar apoyo profesional cuando detecten señales de alerta.

“Tiene muchas consecuencias porque es expulsado del centro educativo e incluso puede tener algún tipo de investigación”, se expuso durante el programa.

Las autoridades pidieron a directores de centros educativos activar sus protocolos de seguridad y a la población denunciar de forma anónima al 110 y 1510 cualquier información sobre los autores de estas amenazas.

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