PNC explica cuáles son las consecuencias legales ante mensajes que alertan de supuestos tiroteos en centros educativos

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PNC explica cuáles son las consecuencias legales ante mensajes que alertan de supuestos tiroteos en centros educativos

Autoridades inician investigación para identificar a responsables de generar alarmas por supuestas balaceras en centros educativos

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ALERTA DE BALACERAS EN ESCUELAS

La PNC advierte de acciones legales ante alarmas de supuestas balaceras en centros educativos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) publicó este martes 28 de abril un comunicado en el que fijó su postura ante la reciente circulación de mensajes alarmistas bajo el reto denominado "Tiroteo mañana" en diversos centros educativos del país.

Explicó que, por medio de sus unidades de inteligencia y el Departamento de Delitos Cibernéticos, ha iniciado las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables de originar y difundir estas falsas alarmas.

“No permitiremos que bromas de mal gusto pongan en riesgo la salud emocional de nuestros estudiantes y la tranquilidad de las familias guatemaltecas”, advirtió la PNC.

Agregó: “Advertimos que estas acciones no son simples juegos; constituyen delincuencia en potencia. Este tipo de alertas falsas no solo saturan los recursos de emergencia, sino que pueden ser utilizadas como distractores o facilitadores por el crimen organizado”.

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Afirmó que las personas que participan en la creación de estos mensajes contribuyen directamente al clima de inseguridad y “serán tratadas como delincuentes”.

Consecuencias legales

La PNC afirmó que actuará con firmeza ante las alertas difundidas.

“Los responsables de infundir temor público y pánico serán puestos a disposición de los juzgados correspondientes bajo cargos penales”, indicó.

Recordó a los padres de familia y estudiantes que las implicaciones incluyen sanciones penales por el delito de infundir pánico público, así como la expulsión inmediata de los centros educativos y la responsabilidad civil para los padres o tutores legales de los menores involucrados.

La PNC instó a los directores de escuelas y colegios a activar sus protocolos de seguridad de forma inmediata ante cualquier hallazgo.

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Además, pidió a la ciudadanía denunciar de manera anónima al 110 y al 1510 cualquier información sobre los autores de estas amenazas.

“No habrá impunidad para los charlatanes que pretenden desestabilizar la paz ciudadana”, remarcó.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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