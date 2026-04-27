Mensajes sobre supuestas balaceras en centros educativos generan alerta y movilizan a autoridades

Mensajes que advierten sobre supuestos tiroteos dentro de escuelas han provocado alarma en distintos departamentos del país y obligaron a activar protocolos de seguridad. Las autoridades investigan si se trata de amenazas reales o de conductas imitativas vinculadas a redes sociales, mientras la Policía Nacional Civil confirma al menos seis centros educativos afectados.

Las amenazas mantienen en alerta a las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), docentes y padres de familia, quienes muestran preocupación por la seguridad de miles de estudiantes.

En menos de una semana, varios establecimientos educativos han reportado mensajes intimidatorios escritos dentro de sus instalaciones, lo que ha obligado a activar protocolos de emergencia y reforzar medidas preventivas.

El caso más reciente ocurrió en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, donde fue localizado un mensaje en los azulejos de un baño que advertía sobre un supuesto tiroteo programado para este lunes 27 de abril e instaba a los alumnos a “no venir”.

Ante la situación, la dirección del centro educativo emitió un comunicado urgente en el que solicitó a los padres de familia revisar cuidadosamente las mochilas desde casa, medida que también será reforzada con inspecciones al ingreso del plantel por personal autorizado.

Este incidente se suma a otro registrado el pasado 23 de abril en Jalapa, donde un mensaje similar obligó a suspender clases y evacuar de forma preventiva a estudiantes y personal docente.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público (MP) realizaron diligencias para recolectar evidencias y determinar si se trataba de una amenaza real o de una conducta imitativa vinculada a tendencias difundidas en redes sociales. Sin embargo, recalcaron que este tipo de acciones ya se considera un delito.

El Mineduc informó que forma parte de la mesa interinstitucional de prevención de la violencia en centros educativos, integrada junto al Ministerio de Gobernación, SVET, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Según la cartera educativa, durante la semana se recibieron reportes de centros educativos públicos y privados en los que aparecieron mensajes similares, por lo que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Las autoridades señalaron que estos comportamientos responden a tendencias observadas en redes sociales en varios países de Latinoamérica, especialmente en México, donde comenzó dicha tendencia.

El Mineduc asegura que se han registrado reportes en Guatemala, Petén, Jalapa y Sacatepéquez.

El Mineduc hizo un llamado a las comunidades educativas a denunciar cualquier amenaza a los números 110 o 1510 de la PNC, para su seguimiento inmediato.

La cartera ha recalcado que, aunque muchas amenazas terminan siendo falsas alarmas, ninguna puede ser ignorada debido al riesgo que representan.

Según el viceministro de Educación, Francisco Cabrera, son 11 centros educativos de nivel medio los que han reportado estos incidentes; nueve pertenecen al sector privado y dos al oficial. La mayoría se concentra en el departamento de Guatemala.

Agregó que, además de la revisión de mochilas que se implementa, los establecimientos pueden ejecutar otras acciones, siempre que no se vulneren los derechos de los estudiantes.

El funcionario indicó que no se puede restar importancia a estos hechos, por lo que se coordinan acciones con el Ministerio de Gobernación, pese a que consideran que es producto de una tendencia en redes sociales.

También señaló que una broma puede convertirse en un delito, ya que incluso podría poner en riesgo la vida de algún estudiante.

“Si generamos alarma somos parte del problema, y si no tomamos medidas también somos parte del problema, por lo que hacemos un llamado a los padres de familia a que den aviso de irregularidades que consideren pertinentes”.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó: “La Policía Nacional Civil atiende este tipo de denuncias con las formalidades del caso”.

Agregó: “En todas las denuncias que se han recibido, tanto en institutos públicos como en colegios privados, se ha atendido con la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y unidades policiales de prevención del delito, específicamente de Escuelas Seguras y también de las unidades policiales del sector donde se ha denunciado, ya que hemos ubicado información en Petén, Jalapa, Guatemala y en otros departamentos”.

También hizo un llamado a los padres de familia: “Mantener una estrecha comunicación con los jovencitos en casa, con los jóvenes, en este caso estudiantes; también, a no ser partícipes de este tipo de situaciones, ya que hemos detectado que es una especie de reto o de acción que se hace a través de las distintas redes sociales o algún tipo de situación que se ha dado en otros países”.

El portavoz comparó estos casos con otras alertas: “Cuando hablan de un explosivo, tenemos que sacar a las personas del edificio, verificar que no haya un explosivo y atenderlo tal cual se hace en las normas internacionales. Así se hace en este tipo de situaciones también”.

Asimismo, señaló: “La única finalidad es resguardar. No podemos, en algún momento, omitir, sabiendo que es algún tipo de reto o patrón que se ha venido copiando a través de redes sociales”.

La Policía Nacional Civil ha recordado que, con el programa “Escuelas Seguras”, mantiene presencia permanente en al menos 38 centros educativos, mientras que a nivel nacional también realiza monitoreos.

Recomendaciones

Se insta a los centros educativos a:

Fortalecer protocolos de seguridad

Mantener comunicación directa con padres de familia

Coordinar de inmediato con la PNC ante cualquier alerta

Promover programas de salud mental y uso responsable de redes sociales

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