Ángel Pérez Iguardia recibe condena de 26 años por asesinato de Miguel Ángel Campos Hoffens

Ángel Guillermo Pérez Iguardia fue condenado este jueves 27 de agosto a 26 años de prisión inconmutables por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens, ocurrido el 17 de abril del 2024 en la zona 13, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal declaró culpable a Pérez Iguardia. El Ministerio Público (MP) había solicitado una condena de 35 años de prisión contra el acusado.

De acuerdo con la investigación, el día del ataque, Pérez Iguardia conducía una motocicleta en la que transportaba a otra persona y persiguió durante varios minutos a Campos Hoffens.

La investigación establece que la otra persona que viajaba en la motocicleta disparó contra la víctima en un sector de la zona 13.

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