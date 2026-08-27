PNC reitera que hallazgo de cadáveres estaría relacionado con disputa territorial entre la Mara Salvatrucha y Los Caradura

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, reiteró que la localización de cadáveres durante agosto estaría relacionada principalmente con una disputa por territorio y mercados criminales entre la Mara Salvatrucha y el grupo conocido como Los Caradura, una explicación que la institución ya ha sostenido en semanas recientes.

Según indicó, la confrontación se concentra en sectores de las zonas 3 y 7, aunque mencionó presencia o incursiones de estos grupos en las zonas 4, 9, 12 y 13, así como en sectores como El Gallito, La Betania y Los Amparos.

La PNC sostiene que parte de las víctimas son asesinadas dentro de inmuebles y posteriormente abandonadas en la vía pública durante la madrugada.

Boteo volvió a señalar que la disputa estaría vinculada con el control del narcomenudeo. Según la información que maneja la institución, la Mara Salvatrucha busca ocupar espacios anteriormente controlados por Los Caradura.

El jefe policial calificó algunos de los homicidios como una “limpieza” interna entre estructuras criminales y aseguró que se han realizado capturas relacionadas con casos en los que los cuerpos posteriormente serían abandonados en las calles.

La PNC también ha retirado cámaras de vigilancia instaladas en sectores bajo influencia de estas estructuras. Boteo afirmó que los dispositivos serían utilizados por los grupos criminales para vigilar tanto los movimientos de la Policía como los de organizaciones rivales.

Como ejemplo de las intervenciones recientes, mencionó un operativo en La Bhetania donde fue localizada una persona fallecida y otra maniatada dentro de un inmueble, así como capturas en San José Pinula donde, según la información policial, una mujer habría estado en riesgo de ser asesinada y desmembrada.

En el sector de El Trébol, donde durante los últimos días se han registrado ataques armados y denuncias por asaltos, la PNC diferencia ambos fenómenos.

Boteo aseguró que se han realizado capturas por robos en sectores como la calzada Roosevelt, La Reformita y la zona 13, mientras que uno de los ataques armados recientes en El Trébol es investigado como un hecho directo posiblemente relacionado con pandillas.

Reconoció, sin embargo, que la cobertura y presencia policial sigue siendo insuficiente para controlar todos los puntos vulnerables y señaló que esperan reforzar el departamento de Guatemala con parte de los 3 mil 100 agentes que se graduarán próximamente.

En San Juan Sacatepéquez, Boteo confirmó que una sede policial tuvo que ser cerrada temporalmente, pero descartó que la medida estuviera relacionada con extorsiones.

Según explicó, después de la captura de un hombre que portaba un arma con reporte de robo, la PNC recibió información sobre una posible intención de tomar como rehenes a los agentes para intercambiarlos por el detenido. El personal fue retirado como medida de seguridad y la sede comenzó nuevamente a operar este jueves con 20 agentes, una patrulla y una motocicleta.

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