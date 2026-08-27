Hallan una carabina en picop atacado a balazos en la calzada San Juan: un hombre resultó herido

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el hecho ocurrió en la 3a. avenida, calzada San Juan, colonia Monte Verde, zona 4 de Mixco, donde fue localizado un hombre de aproximadamente 32 años con una herida producida por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue trasladada hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19, también en la zona 4 de Mixco.

La información preliminar divulgada anteriormente señalaba que el hombre había recibido varios disparos y se encontraba en estado crítico. Sin embargo, el reporte más reciente de la Comisaría 16 de la PNC únicamente consigna que la víctima presenta una herida de bala y refiere una edad aproximada de 32 años.

Debido a estas diferencias, las autoridades deberán establecer la identidad, edad y condición médica de la persona atacada.

PNC busca a dos hombres que huyeron en motocicletas

Según el reporte más reciente, dos individuos son señalados como los presuntos responsables del ataque.

Los sospechosos se movilizaban en dos motocicletas. Agentes policiales desplegaron unidades para rastrear el área con el objetivo de localizarlos y capturarlos.

La PNC también reportó que en la escena quedó un vehículo y que en su interior fue localizada una posible arma de fuego tipo carabina.

Información preliminar recabada en el lugar también daba cuenta de indicios encontrados alrededor del automotor. Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el móvil.

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