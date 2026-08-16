Presuntos sicarios de la Mara 18 mueren tras enfrentarse a agentes de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la muerte de dos presuntos sicarios de la Mara 18 tras un enfrentamiento con agentes policiales en El Progreso, quienes lograron evitar un atentado contra pilotos de mototaxis.

La identidad de los dos hombres no ha sido revelada, pero los reportes de las fuerzas de seguridad sugieren que los fallecidos eran integrantes de la Mara 18, destinados a cometer tareas de sicariato.

Las víctimas de estos dos sujetos serían pilotos de mototaxis de colonia Patio de Gallo, en El Jícaro, El Progreso, cuando una unidad de la PNC logró ubicarlos minutos antes de ejecutar un ataque armado.

Cuando los dos hombres que se conducían en una motocicleta se dieron cuenta que fueron descubiertos por la PNC intentaron huir, pero los agentes comenzaron una persecución.

En su afán por escapar de la justicia los sicarios comenzaron a disparar contra la unidad policial que recibió varios impactos de bala, lo que hizo que los uniformados respondieran al ataque.

La unidad policial recibió impactos de bala. Fotografía: PNC.

Los dos supuestos sicarios de la Mara 18 fueron alcanzados por las balas y murieron, siendo localizada una motocicleta y un arma de fuego, que servirá para el proceso de investigación.

La PNC también destaca que pese a que la unidad policial recibió impactos de bala, ninguno de los agentes que viajaba dentro fue herido por los presuntos criminales.