MP alerta de amenazas contra fiscales que investigan narcotráfico, extorsión y tráfico de armas

El Ministerio Público (MP) informó este 14 de agosto que fiscales que participan en investigaciones contra organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas han recibido amenazas.

Por medio de un comunicado, la institución indicó que el hecho ya es objeto de una investigación penal y que se adoptaron medidas de protección y coordinación con las autoridades competentes.

El MP no precisó cuántos fiscales han sido amenazados, la identidad de estos, qué investigaciones tienen a su cargo ni qué estructuras estarían detrás de las amenazas.

“Por motivos de seguridad no se ampliará información. Ninguna amenaza altera el curso de una investigación”, señaló la institución.

MP asegura que investigaciones continuarán

La Fiscalía afirmó que las diligencias en curso continuarán conforme a los criterios establecidos en su Política de Persecución Penal y que las investigaciones comprenden a quienes ejecutan, planifican, ordenan, financian o encubren las actividades criminales.

En el pronunciamiento, el MP vinculó las amenazas contra sus fiscales con las estructuras criminales que son investigadas.

“Quien amenaza a un fiscal es la misma estructura criminal que trafica droga, extorsiona al comerciante, al transportista y a la familia guatemalteca”, afirmó.

Según la institución, se trata de “un solo fenómeno criminal y una sola respuesta institucional”.

El MP también agradeció las expresiones de respaldo recibidas de aliados nacionales e internacionales, aunque no especificó qué instituciones o países le han manifestado apoyo.

Finalmente, reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos y aseguró que actuará “con eficiencia y apego a la ley”.

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