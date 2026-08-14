MP alerta de amenazas contra fiscales que investigan narcotráfico, extorsión y tráfico de armas

Justicia

MP alerta de amenazas contra fiscales que investigan narcotráfico, extorsión y tráfico de armas

El Ministerio Público informó de amenazas contra fiscales que investigan organizaciones criminales y aseguró que adoptó medidas de protección.

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Edificio del Ministerio Público de Guatemala, institución señalada en debate sobre transparencia y acceso a la información pública por la divulgación de salarios de funcionarios.

El Ministerio Público informó que fiscales que investigan estructuras vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas han recibido amenazas. La institución aseguró que ya adoptó medidas de protección. (Foto: MP)

El Ministerio Público (MP) informó este 14 de agosto que fiscales que participan en investigaciones contra organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas han recibido amenazas.

Por medio de un comunicado, la institución indicó que el hecho ya es objeto de una investigación penal y que se adoptaron medidas de protección y coordinación con las autoridades competentes.

El MP no precisó cuántos fiscales han sido amenazados, la identidad de estos, qué investigaciones tienen a su cargo ni qué estructuras estarían detrás de las amenazas.

“Por motivos de seguridad no se ampliará información. Ninguna amenaza altera el curso de una investigación”, señaló la institución.

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MP asegura que investigaciones continuarán

La Fiscalía afirmó que las diligencias en curso continuarán conforme a los criterios establecidos en su Política de Persecución Penal y que las investigaciones comprenden a quienes ejecutan, planifican, ordenan, financian o encubren las actividades criminales.

En el pronunciamiento, el MP vinculó las amenazas contra sus fiscales con las estructuras criminales que son investigadas.

“Quien amenaza a un fiscal es la misma estructura criminal que trafica droga, extorsiona al comerciante, al transportista y a la familia guatemalteca”, afirmó.

Según la institución, se trata de “un solo fenómeno criminal y una sola respuesta institucional”.

El MP también agradeció las expresiones de respaldo recibidas de aliados nacionales e internacionales, aunque no especificó qué instituciones o países le han manifestado apoyo.

Finalmente, reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos y aseguró que actuará “con eficiencia y apego a la ley”.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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