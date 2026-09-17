Diputados y concejales denuncian supuestas anomalías en manejo de recursos de la Municipalidad de Mixco

Diputados del bloque VOS y concejales de oposición de Mixco denunciaron este jueves 17 de septiembre supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Municipalidad de Mixco, dirigida por el alcalde Neto Bran, y anunciaron acciones ante el Ministerio Público (MP).

Los diputados Jairo Flores, José Chic y Orlando Blanco comparecieron junto con los concejales Cindy Rodríguez y Mario Castellanos para presentar los resultados de fiscalizaciones efectuadas en la comuna mixqueña.

Rodríguez afirmó que, desde el comienzo de su gestión junto con Castellanos, identificaron distintas situaciones que, a su criterio, ameritaban fiscalización en el Concejo Municipal y la comuna.

La concejal indicó que las fiscalizaciones se han centrado en las finanzas municipales y que uno de los proyectos que cuestionan es el distribuidor vial de las colonias La Cuchilla y El Milagro.

Flores aseguró que las pesquisas comenzaron después de una fiscalización de campo efectuada junto con los concejales y que, a partir de esa visita, revisaron aspectos financieros y administrativos de la Municipalidad.

Según el diputado, la bancada ha documentado nueve casos que serán dados a conocer de manera progresiva. El primero corresponde al distribuidor vial de la colonia El Milagro.

Cuestionan ejecución de obra

Flores afirmó que la Municipalidad obtuvo un préstamo por Q150 millones en un banco del sistema para proyectos de infraestructura y agua, y que parte de esos recursos se destinarían al distribuidor vial.

Según la información presentada por el diputado, el contratista de la obra es William Ramón Godínez Mancía, de la empresa Seringi, y el monto contractual asciende a Q61.9 millones.

Flores señaló que se desembolsó un anticipo cercano a Q13 millones, equivalente al 20% del contrato. También aseguró que, 13.5 meses después, el avance físico facturado era del 9.63%.

El legislador agregó que, según un informe de supervisión citado durante la conferencia, las perforaciones de pilotes, consideradas una etapa estructural del proyecto, aún no registraban avances a la fecha del documento.

También cuestionó que, durante una visita de fiscalización al proyecto, no encontraron trabajadores de la empresa contratista ni la oficina de obra que, según indicó, debía funcionar en el lugar.

Flores aseguró que los costos del proyecto, al incluir la supervisión y los intereses financieros del préstamo, alcanzarían unos Q69 millones. Los diputados cuestionaron además el manejo de los recursos provenientes del crédito y la situación de la cuenta única del Tesoro Municipal.

El diputado afirmó que esa cuenta se encontraría sobregirada y sostuvo que existirían gastos sin registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). Estas afirmaciones fueron presentadas como parte de los señalamientos de los legisladores y serán trasladadas a las autoridades para su investigación.

Los congresistas también anunciaron que citarán a representantes de la empresa contratista, de la supervisora y a personal de la Municipalidad para continuar con la fiscalización.

Denuncian supuesta intimidación

Durante la conferencia, Blanco informó que los integrantes de la bancada también presentaron una denuncia ante el MP por supuestos actos de intimidación y seguimiento.

Según Blanco, durante las últimas semanas los diputados han observado vehículos y drones cerca de sus viviendas y consideran que esas acciones podrían estar relacionadas con las fiscalizaciones que efectúan.

Blanco sostuvo que corresponde al MP investigar esos señalamientos y determinar si existe alguna estructura responsable de los hechos denunciados.

Por su parte, Chic pidió al presidente Bernardo Arévalo y al Ministerio de Gobernación investigar si vehículos y otros recursos públicos han sido utilizados para dar seguimiento a diputados.

Bran rechaza señalamientos

Ante los señalamientos, el alcalde Neto Bran respondió en sus redes sociales y acusó a Flores de mentir sobre la ejecución del distribuidor vial.

Bran aseguró que el proyecto continúa en ejecución y rechazó las afirmaciones hechas por el diputado sobre la obra.

El alcalde también señaló a Flores de supuesto tráfico de influencias. Según Bran, en una ocasión el diputado le pidió contratar en la Municipalidad de Mixco a una mujer con quien mantenía una relación. El jefe edil no identificó a la persona.

Bran agregó que, después de hacer público ese señalamiento, la mujer presentó una denuncia en su contra y solicitó medidas de seguridad al considerarse agraviada.

El alcalde también afirmó que Flores tiene 135 denuncias en el MP y lo señaló de supuestos hechos de corrupción cuando trabajó en el extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

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