“El ingenio de los asaltantes está alimentado por la impunidad y la inseguridad”: cámara capta asalto a mujer en Escuintla

Momentos de tensión y pánico vivió una mujer cuando intentaba cruzar una calle en la colonia Aguas Vivas, zona 3 de Escuintla, y fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja. En cuestión de segundos, uno de los ocupantes descendió del vehículo —que continuaba en movimiento—, la intimidó y le arrebató su teléfono celular antes de escapar junto con su acompañante.

Las cámaras de videovigilancia captaron toda la secuencia del asalto. En las imágenes se observa que la víctima esperaba el momento para cruzar la calle mientras hablaba por teléfono, cuando la motocicleta se aproxima, detiene brevemente su marcha y uno de los sospechosos desciende para despojarla de sus pertenencias. Según la información compartida, el asaltante utilizó un arma de fuego para intimidarla y, tras cometer el robo, ambos huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos del sector solicitaron a las autoridades incrementar la presencia policial y realizar acciones que permitan identificar y capturar a los responsables.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó cómo este tipo de asaltos refleja la evolución de las modalidades delictivas. Además, se abordó la necesidad de fortalecer la seguridad, reforzar la presencia policial y promover la organización comunitaria para prevenir estos hechos.

“Las estrategias de los asaltantes cada vez cambian”

Durante el programa, se destacó que este tipo de hechos refleja la evolución de las modalidades utilizadas por los delincuentes. Uno de los análisis más contundentes fue que “las estrategias de los asaltantes cada vez cambian”, ya que ahora actúan incluso cuando las víctimas o los vehículos están en movimiento.

En el programa también se afirmó que “la creatividad y el ingenio de los asaltantes está alimentado por la impunidad y la inseguridad”, al abordar el incremento de este tipo de hechos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Asimismo, durante el programa se afirmó que “la creatividad y el ingenio de los asaltantes está alimentado por dos cosas: por la impunidad y por la inseguridad”, al considerar que la falta de un sistema de seguridad fortalecido y las debilidades en la aplicación de las sanciones favorecen la reincidencia de quienes cometen estos delitos.

También se señaló que el robo de un teléfono celular representa una afectación que va más allá del valor económico del aparato, debido a que las personas almacenan en estos dispositivos información personal, laboral y de contacto, lo que incrementa el impacto para las víctimas.

Organización vecinal y fortalecimiento de la seguridad

Durante Impacto Directo también se planteó que, además del aumento de la presencia policial, la organización comunitaria puede convertirse en una herramienta para prevenir este tipo de hechos.

En ese contexto, se destacó que “todos saben dónde están las zonas rojas”, por lo que se consideró necesario reforzar la vigilancia en los sectores con mayor incidencia delictiva y mantener una coordinación permanente entre vecinos y autoridades.

Los expertos coincidieron en que la seguridad y la organización entre autoridades y vecinos son claves para enfrentar este tipo de delitos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los analistas también mencionaron que “tiene que haber una organización conjunta entre la comisaría de ese sector y los vecinos”, mediante reuniones periódicas, grupos de comunicación y mecanismos de alerta que permitan reaccionar con mayor rapidez ante hechos delictivos.

Otro de los aspectos abordados fue el marco legal relacionado con el robo de teléfonos celulares. Durante el programa se explicó que este delito cuenta con una regulación específica y se indicó que las medidas sustitutivas durante el proceso penal pueden facilitar que algunos responsables reincidan. En ese contexto, se consideró que las sanciones deberían revisarse para fortalecer el combate contra este tipo de delitos.

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