Video revela ataque contra mujer en el Anillo Periférico: expertos hablan de “disparos de ejecución”

Durante Impacto Directo, de Guatevisión, el caso fue abordado a partir de las imágenes que muestran la secuencia previa y el momento del ataque contra Sujeidy Merary Jiménez Sian, de 27 años. En el programa, un portavoz policial confirmó que el hecho es investigado por unidades especializadas, mientras un abogado y médico experto en criminalística, una psicóloga y comunicadora, y un actor y comediante ofrecieron análisis sobre el ataque, sus posibles lecturas y el impacto social de la violencia.

Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil, informó que por este caso “ya hay un trabajo de investigación” a cargo del Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección General de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público.

A partir de las imágenes y de los indicios localizados en la escena, Jorge Granados, abogado y médico experto en criminalística, afirmó que, a su juicio, el hecho presenta características distintas a las de un robo común. “Es un asesinato, hay alevosía, premeditación, ventaja y son disparos de ejecución”, expresó. Según explicó, por la forma en que se observa el ataque en el video, “ahí se puede desvincular totalmente el móvil de un asalto o de un tema que sea un hecho de tránsito”.

Autoridades procesan la escena donde una mujer muere en un ataque armado en el Anillo Periférico, zona 7. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El análisis de Granados se sumó a los datos ya conocidos del caso: la víctima quedó sin vida junto a su motocicleta, socorristas confirmaron que presentaba múltiples heridas de arma de fuego y en la escena fueron localizados al menos 34 casquillos.

“Pareciera más un ajuste de cuentas”

Claudia Massi, psicóloga y comunicadora, también se refirió al video difundido y señaló que, desde su apreciación, “ahí pareciera más un ajuste de cuentas”. Su comentario se centró en la forma directa en que fue atacada la víctima y en el entorno de violencia que, dijo, refleja el caso.

Massi añadió que “cualquier hecho de violencia lo que hace es reflejar esa crisis profunda de seguridad, esa desconfianza a nuestras autoridades”. Además, remarcó que este tipo de hechos trasciende la estadística criminal. “No es una víctima más, es una familia que se enluta”, indicó.

La psicóloga vinculó también la violencia con sus efectos sociales y económicos. Según dijo, este escenario impacta en distintos ámbitos del país: “Guatemala está entre los países más violentos” y eso, añadió, representa “parálisis a nuestra economía, no turismo, no crecimiento, no inversión”, además del duelo que dejan los ataques armados.

Violencia y descomposición social

Jairon Salguero, actor y comediante, afirmó que el caso evidencia un deterioro más amplio en el entorno social. “Somos una sociedad totalmente enferma”, expresó, al referirse a la facilidad con la que, según dijo, se puede acceder a un arma de fuego.

Salguero añadió que “cualquiera con un pequeño desequilibrio mental puede asesinar a cualquiera” y vinculó esa situación con un proceso de descomposición social. En su opinión, el contexto actual también está relacionado con la falta de respuesta efectiva de las autoridades frente a la criminalidad.

Investigadores recaban evidencias en el lugar donde una mujer es atacada a balazos en el Anillo Periférico, zona 7 de la capital. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Las intervenciones de los expertos coincidieron en un punto: el caso ocurrido en el Anillo Periférico volvió a colocar en la discusión pública la gravedad de la violencia armada en la capital y las dudas sobre las condiciones de seguridad incluso en sectores con iluminación, garitas o vigilancia privada.

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