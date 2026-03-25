Varias líneas de investigación se mantienen abiertas por ataques armados que dejaron siete muertos en la capital

Las fuerzas de seguridad investigan tres hechos de violencia registrados el martes pasado en distintos sectores de la capital, los cuales dejaron siete personas muertas, informaron autoridades.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que mantiene abiertas varias líneas de investigación por el ataque en una vivienda de la zona 7, el triple crimen en la zona 1 y otro hecho armado en el Periférico, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

En el caso ocurrido en la colonia Quinta Samayoa, zona 7, un ataque armado en una vivienda dejó tres personas fallecidas, entre ellas una pareja. Además, un menor de 12 años sufrió crisis nerviosa, según cuerpos de socorro.

El hecho se registró en la 6a. calle y 8a. avenida, donde los Bomberos Municipales localizaron dos cuerpos en una habitación y un tercero en el segundo nivel del inmueble.

Las víctimas fueron identificadas como Kendy Veret Hernández Torres, de 40 años; Everson Leonel Orellana, de 34; y Marlon Rafael Hernández Aquino, de 68, quien, según información preliminar, sería el presunto responsable.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho habría ocurrido tras una discusión familiar.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó: “Hay una discusión dentro de un domicilio; una persona dispara contra dos familiares y posteriormente se quita la vida. Es una de las líneas de investigación”.

En otro caso, ocurrido en la 19 calle y 3a. avenida de la zona 1, tres hombres murieron durante un ataque armado.

Las víctimas fueron identificadas como Alfonso Vicente, de 56 años; Henry Bernardo Vicente Barreno, de 33; y Héctor Alfredo Morales Girón, de 43.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que una discusión de tránsito derivó en el ataque, cuando uno de los implicados desenfundó un arma y disparó contra las víctimas.

La PNC señaló que el caso se encuentra en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el responsable.

Aguilar indicó: “Se registró una discusión previa por un tema vial y una persona dispara contra tres hombres. Se trabaja para ubicar al responsable”.

En otro hecho, una mujer que se conducía en motocicleta fue atacada a balazos en el Periférico. El caso es investigado en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público.

Las autoridades mantienen operativos en las áreas donde ocurrieron los hechos y continúan con las diligencias para esclarecer los casos.

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