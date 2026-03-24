Video muestra cómo ocurrió un ataque armado en la zona 1 que dejó tres muertos

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Video muestra cómo ocurrió un ataque armado en la zona 1 que dejó tres muertos

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que dos hombres fueron acribillados en la zona 1 de la capital.

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Una cámara de videovigilancia captó cómo lo que parecía una discusión de tránsito, en la 19 calle y 3a. avenida, zona 1 de la capital, se convirtió en tragedia, pues uno de los implicados desenfundó un arma de fuego y mató a tres personas; una de ellas, aparentemente, fue alcanzada por una bala perdida.

Las víctimas fueron identificadas como Alfonso Vicente, de 56 años; Henry Bernardo Vicente Barreno, de 33; y Héctor Alfredo Morales Girón, de 43.

Según información preliminar, entre los fallecidos se encuentran un padre y su hijo, ambos comerciantes, así como un albañil.

Socorristas de los Bomberos Voluntarios confirmaron en el lugar que los tres hombres ya no contaban con signos vitales.

La escena fue resguardada por las autoridades mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El caso se encuentra en investigación para determinar las circunstancias del ataque y el posible móvil.

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ESCRITO POR:

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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