Video muestra cómo ocurrió un ataque armado en la zona 1 que dejó tres muertos

Una cámara de videovigilancia captó cómo lo que parecía una discusión de tránsito, en la 19 calle y 3a. avenida, zona 1 de la capital, se convirtió en tragedia, pues uno de los implicados desenfundó un arma de fuego y mató a tres personas; una de ellas, aparentemente, fue alcanzada por una bala perdida.

Las víctimas fueron identificadas como Alfonso Vicente, de 56 años; Henry Bernardo Vicente Barreno, de 33; y Héctor Alfredo Morales Girón, de 43.

Según información preliminar, entre los fallecidos se encuentran un padre y su hijo, ambos comerciantes, así como un albañil.

Socorristas de los Bomberos Voluntarios confirmaron en el lugar que los tres hombres ya no contaban con signos vitales.

La escena fue resguardada por las autoridades mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El caso se encuentra en investigación para determinar las circunstancias del ataque y el posible móvil.

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