Autoridades rastrean el recorrido del atacante que disparó contra padre e hijo, quien huyó hacia la avenida Bolívar

El hecho armado fue reportado a las 7.41 horas en la 19 calle 2-76, zona 1 de la ciudad de Guatemala, donde tres hombres fallecieron a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Alfonso Vicente, de 56 años; Henry Bernardo Vicente Barreno, de 33; y Héctor Alfredo Morales Girón, de 43. De acuerdo con información preliminar, entre los fallecidos figuran un padre y su hijo, ambos comerciantes, así como un albañil.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque se originó tras un incidente de tránsito.

Un hombre no identificado, que se conducía en una motocicleta blanca, rebasó por la derecha el vehículo en el que viajaban las víctimas, con placas P285JSG, lo que derivó en una colisión, describe el reporte.

Tras el percance, ambos conductores descendieron de sus vehículos y sostuvieron una discusión para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados; sin embargo, la situación escaló.

De acuerdo con el informe policial, “se vieron involucrados en un percance vial, lo que origina una discusión por los daños ocasionados”.

La versión preliminar indica que los ocupantes del automóvil intentaron retener la motocicleta como medida de presión para que el motorista asumiera los daños. En ese contexto, el agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra las víctimas.

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“Al no llegar a un acuerdo, la persona de la motocicleta desenfunda un arma de fuego y la acciona en repetidas ocasiones en contra de las víctimas”, detalla el reporte.

Escapó hacia la avenida Bolívar

Luego del ataque, el responsable huyó del lugar. “Posterior a cometer el ataque armado, sale corriendo para luego abordar la motocicleta y darse a la fuga con rumbo a la avenida Bolívar”, agrega el informe.

En la escena, las autoridades localizaron múltiples indicios, entre ellos al menos 18 casquillos de calibre 9 milímetros, proyectiles y fragmentos de bala.

Asimismo, se estableció la existencia de al menos cinco cámaras de videovigilancia en el sector, las cuales también serán revisadas para dar seguimiento de la ruta a la que el agresor se dirigió y otros datos para el avance de la investigación.

El presunto responsable fue descrito como un hombre que vestía sudadero negro con gris y pantalón beige. Hasta el momento, no ha sido identificado ni capturado.

Luego del hecho, un video se difundió en redes sociales que muestra el momento en el que los tres hombres discutían sobre la calle y luego de unos minutos el agresor, que llevaba puesto un casco, decidió disparar contra los dos hombres identificados como padre e hijo.

Las imágenes muestran que habían comerciantes en el lugar y presenciaron los hechos. Según la investigación, uno de los particulares falleció probablemente por una bala pérdida.

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