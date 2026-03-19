Muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega: cuáles son los indicios que llevaron a la captura de tres sospechosos  

Justicia

Muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega: cuáles son los indicios que llevaron a la captura de tres sospechosos  

El Ministerio Público reportó la captura de tres personas presuntamente vinculadas con la muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega.

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CAEN SOSPECHOSOS. CRIMEN PABLO ANÍBAL MÉNDEZ

Una de las personas capturadas por la muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público (MP) coordinó este jueves 19 de marzo, con la Policía Nacional Civil, la captura de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados con la muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega.

Los capturados son Maryory S., sindicada de los delitos de asesinato y robo agravado; Erick L., de robo agravado, hurto agravado y asesinato, y Darwin L., de robo agravado y asesinato, según el MP.

El ente investigador amplió que, según la investigación, la desaparición de Méndez Vega fue denunciada ante la Fiscalía contra Secuestros el miércoles 28 de mayo del 2025.

Ese mismo día, Méndez Vega salió de su domicilio con el propósito de concretar la venta de un vehículo, detalló la Fiscalía.

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Las sanciones por incumplimiento de instalar SLV comenzaron a aplicarse recientemente, con multas vigentes desde el 2 de marzo último. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

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Tras varios días de búsqueda, el cadáver de Méndez Vega fue localizado en Palencia, lo que activó de inmediato las diligencias de investigación en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, indicó el MP.

“Un punto clave para dar con los sospechosos fue la localización del automóvil de la víctima, el 4 de junio del 2025, en El Progreso, Jutiapa”, añadió.

El MP explicó que, tras las inspecciones correspondientes, los técnicos en investigaciones criminalísticas determinaron que se trataba del mismo vehículo que conducía la víctima el día de su desaparición.

Para leer más: Pablo Aníbal Méndez Vega y la forma en la que los asesinos quisieron ocultar el cadáver

Según la investigación de la Fiscalía, la muerte de Méndez Vega pudo deberse al robo del vehículo, pero también a la sustracción de dinero de una cuenta bancaria de una tía del fallecido que era manejada por la víctima.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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