Muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega: cuáles son los indicios que llevaron a la captura de tres sospechosos  

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público (MP) coordinó este jueves 19 de marzo, con la Policía Nacional Civil, la captura de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados con la muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega.

Los capturados son Maryory S., sindicada de los delitos de asesinato y robo agravado; Erick L., de robo agravado, hurto agravado y asesinato, y Darwin L., de robo agravado y asesinato, según el MP.

El ente investigador amplió que, según la investigación, la desaparición de Méndez Vega fue denunciada ante la Fiscalía contra Secuestros el miércoles 28 de mayo del 2025.

Ese mismo día, Méndez Vega salió de su domicilio con el propósito de concretar la venta de un vehículo, detalló la Fiscalía.

Tras varios días de búsqueda, el cadáver de Méndez Vega fue localizado en Palencia, lo que activó de inmediato las diligencias de investigación en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, indicó el MP.

“Un punto clave para dar con los sospechosos fue la localización del automóvil de la víctima, el 4 de junio del 2025, en El Progreso, Jutiapa”, añadió.

El MP explicó que, tras las inspecciones correspondientes, los técnicos en investigaciones criminalísticas determinaron que se trataba del mismo vehículo que conducía la víctima el día de su desaparición.

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Según la investigación de la Fiscalía, la muerte de Méndez Vega pudo deberse al robo del vehículo, pero también a la sustracción de dinero de una cuenta bancaria de una tía del fallecido que era manejada por la víctima.

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