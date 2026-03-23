Verificamos por usted: ¿Subirá el pasaje a Q7.50 en el transporte urbano a partir del 24 de marzo?

En redes sociales comenzó a circular información sobre un supuesto aumento en la tarifa del transporte colectivo urbano a Q7.50. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala aclaró que no se trata de un incremento generalizado, sino de un nuevo servicio en planificación.

El origen es un acuerdo publicado por la comuna sobre un concurso público para la operación del transporte. El documento, de redacción técnica, señala que la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) aprobó lo actuado por la Junta de Evaluación respecto de una propuesta presentada por una empresa privada, incluida una tarifa.

En términos simples, el acuerdo no incrementa tarifas existentes. Lo que hace es avanzar en el proceso para que empresas privadas compitan por operar nuevas rutas, bajo el costo de Q7.50 la tarifa para ocho nuevas rutas del sistema TuBus.

¿Qué dijo la Municipalidad?

Consultada por este medio, la comuna explicó que el acuerdo está relacionado con la implementación de nuevas rutas del sistema TuBus, el cual ya opera en la ciudad.

“Este acuerdo es la invitación a participar en un concurso público para operadores privados interesados en prestar el servicio en las nuevas rutas que se planea implementar. Son ocho nuevas líneas de TuBus”, indicó la Municipalidad.

Además, aclaró que "no se incrementó ninguna tarifa porque es un servicio nuevo que no existía. Q7.50 es la tarifa de ese nuevo servicio que se pretende implementar, pero primero deben concursar los operadores”.

Imagen de archivo de la flotilla TuBus, sistema que busca ampliarse con nuevas rutas bajo concurso público y una tarifa propuesta de Q7.50. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

¿Dónde aplicaría la tarifa de Q7.50?

La tarifa mencionada aplicaría únicamente a ocho nuevas rutas propuestas dentro del sistema TuBus:

Sector norte

1. Ruta 101: de El Zapote (zona 2) hacia la avenida Bolívar (zona 1)

2. Ruta 102: de Ciudad Nueva (zona 2) con destino al Estadio Doroteo Guamuch Flores (zona 5)

3. Ruta 103: desde Proyectos 4-10 La Reinita hacia Majadas (zona 11)

1. Ruta 101: de El Zapote (zona 2) hacia la avenida Bolívar (zona 1) 2. Ruta 102: de Ciudad Nueva (zona 2) con destino al Estadio Doroteo Guamuch Flores (zona 5) 3. Ruta 103: desde Proyectos 4-10 La Reinita hacia Majadas (zona 11) Sector oriente

4. Ruta 301: de Arrivillaga (zona 5) hacia la Terminal (zona 9)

5. Ruta 302: de Cayalá (zona 16) con destino a Tecún Umán (zona 15)

6. Ruta 303: desde Vista Hermosa (zona 15) hacia el Centro (zona 1)

7. Ruta 304: de la Universidad Rafael Landívar (zona 16) hacia la Terminal (zona 9)

4. Ruta 301: de Arrivillaga (zona 5) hacia la Terminal (zona 9) 5. Ruta 302: de Cayalá (zona 16) con destino a Tecún Umán (zona 15) 6. Ruta 303: desde Vista Hermosa (zona 15) hacia el Centro (zona 1) 7. Ruta 304: de la Universidad Rafael Landívar (zona 16) hacia la Terminal (zona 9) Sector sur-occidente

8. Ruta 601: desde Carabanchel (zona 11) hacia Diagonal 6 (zona 10)

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Expansión del sistema TuBus

Estas rutas forman parte de un plan más amplio presentado en septiembre del 2025, que contempla 17 nuevas rutas para ampliar la cobertura del sistema hasta cerca del 80% del municipio.

El modelo contempla:

Operación mediante concesiones privadas por 20 años

Unidades con capacidad de 40 a 80 pasajeros

Recorridos entre 8 y 31 kilómetros

Una red de 288.57 kilómetros organizada en rutas perimetrales y radiales

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