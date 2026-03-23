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Verificamos por usted: ¿Subirá el pasaje a Q7.50 en el transporte urbano a partir del 24 de marzo?
La Municipalidad de Guatemala (Muniguate) informó que no hay aumento en el transporte urbano actual. El monto de Q7.50 corresponde a ocho nuevas rutas del sistema TuBus.
Actualmente el servicio de buses TuBus se compone de ocho rutas, y en septiembre del 2025 se anunció la implementación de otras 17 tramos para cubrir el 80 por ciento de la movilidad del municipio de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
En redes sociales comenzó a circular información sobre un supuesto aumento en la tarifa del transporte colectivo urbano a Q7.50. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala aclaró que no se trata de un incremento generalizado, sino de un nuevo servicio en planificación.
El origen es un acuerdo publicado por la comuna sobre un concurso público para la operación del transporte. El documento, de redacción técnica, señala que la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) aprobó lo actuado por la Junta de Evaluación respecto de una propuesta presentada por una empresa privada, incluida una tarifa.
En términos simples, el acuerdo no incrementa tarifas existentes. Lo que hace es avanzar en el proceso para que empresas privadas compitan por operar nuevas rutas, bajo el costo de Q7.50 la tarifa para ocho nuevas rutas del sistema TuBus.
¿Qué dijo la Municipalidad?
Consultada por este medio, la comuna explicó que el acuerdo está relacionado con la implementación de nuevas rutas del sistema TuBus, el cual ya opera en la ciudad.
“Este acuerdo es la invitación a participar en un concurso público para operadores privados interesados en prestar el servicio en las nuevas rutas que se planea implementar. Son ocho nuevas líneas de TuBus”, indicó la Municipalidad.
Además, aclaró que "no se incrementó ninguna tarifa porque es un servicio nuevo que no existía. Q7.50 es la tarifa de ese nuevo servicio que se pretende implementar, pero primero deben concursar los operadores”.
¿Dónde aplicaría la tarifa de Q7.50?
La tarifa mencionada aplicaría únicamente a ocho nuevas rutas propuestas dentro del sistema TuBus:
- Sector norte
1. Ruta 101: de El Zapote (zona 2) hacia la avenida Bolívar (zona 1)
2. Ruta 102: de Ciudad Nueva (zona 2) con destino al Estadio Doroteo Guamuch Flores (zona 5)
3. Ruta 103: desde Proyectos 4-10 La Reinita hacia Majadas (zona 11)
- Sector oriente
4. Ruta 301: de Arrivillaga (zona 5) hacia la Terminal (zona 9)
5. Ruta 302: de Cayalá (zona 16) con destino a Tecún Umán (zona 15)
6. Ruta 303: desde Vista Hermosa (zona 15) hacia el Centro (zona 1)
7. Ruta 304: de la Universidad Rafael Landívar (zona 16) hacia la Terminal (zona 9)
- Sector sur-occidente
8. Ruta 601: desde Carabanchel (zona 11) hacia Diagonal 6 (zona 10)
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Expansión del sistema TuBus
Estas rutas forman parte de un plan más amplio presentado en septiembre del 2025, que contempla 17 nuevas rutas para ampliar la cobertura del sistema hasta cerca del 80% del municipio.
El modelo contempla:
- Operación mediante concesiones privadas por 20 años
- Unidades con capacidad de 40 a 80 pasajeros
- Recorridos entre 8 y 31 kilómetros
- Una red de 288.57 kilómetros organizada en rutas perimetrales y radiales
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