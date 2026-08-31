PNC alerta por nueva modalidad de extorsión: simulan secuestros de trabajadores a domicilio para exigir dinero

La Policía Nacional Civil (PNC) alertó sobre una modalidad de extorsión dirigida contra empresas y personas que prestan servicios a domicilio, en la que los delincuentes aprovechan el temor por la seguridad de los trabajadores para exigir dinero.

La alerta surgió después de que las autoridades identificaran casos en los que personas vinculadas, según la PNC, con la estructura conocida como Gota a Gota contactan a empresas o trabajadores que ofrecen servicios a domicilio. La Policía informó que el objetivo es generar una situación que permita posteriormente exigir dinero mediante amenazas.

La PNC señala que entre las personas expuestas se encuentran trabajadores que instalan o reparan equipos, realizan fumigaciones, colocan servicios de internet, instalan muebles y desarrollan otras labores que requieren acudir al domicilio de un cliente.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la nueva modalidad y los riesgos que representa para trabajadores y empresas. Los analistas señalaron que el miedo, la presión psicológica y la ausencia de protocolos para responder ante una llamada extorsiva pueden influir en las decisiones de quienes reciben las amenazas.

Así funciona el supuesto secuestro

Jorge Aguilar, subcomisario de la Policía Nacional Civil, explicó que la información disponible proviene del trabajo de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público y del Comando Antisecuestros.

Según Aguilar, las investigaciones permitieron detectar una variante vinculada con personas relacionadas con los denominados préstamos Gota a Gota, quienes contactan a una empresa o a alguien que presta servicios por medio de terceros y procuran dirigir al trabajador hacia lugares con dificultades de señal telefónica.

Delincuentes recurren a falsos secuestros de trabajadores a domicilio para extorsionar a empresas y exigirles dinero. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Una vez que el trabajador llega al punto indicado, explicó el subcomisario, los responsables pueden obligarlo a apagar el teléfono celular o quitárselo. Después, el trabajador es expulsado del lugar bajo amenazas.

Mientras permanece incomunicado, los responsables contactan al propietario del negocio o a representantes de la empresa y aseguran que mantienen secuestrado al trabajador.

“Hacen el supuesto secuestro, obligan al trabajador a apagar su teléfono celular, en otros casos hasta se lo roban”, explicó Aguilar.

El subcomisario agregó que los responsables empiezan posteriormente a llamar al propietario del negocio para exigir dinero por la supuesta liberación de la víctima.

“Les exigen de cinco mil quetzales, diez mil quetzales u otro tipo de cantidades a cambio de supuestamente dejar en libertad y con vida a la víctima”, indicó.

Aguilar aclaró que, de acuerdo con los casos detectados, el trabajador no permanece retenido. “Pero en todo momento la víctima nunca se queda con ellos”, afirmó.

El mecanismo busca aprovechar la falta de comunicación entre el trabajador y la empresa. Mientras el empleado ya se ha marchado del sitio, quienes realizan las llamadas sostienen que continúa bajo su control y utilizan amenazas para presionar por el pago.

El miedo como herramienta de presión

Durante Impacto Directo, uno de los analistas explicó que buena parte de las extorsiones se apoyan en un mecanismo de control psicológico que pretende limitar la capacidad de la víctima para analizar lo que está ocurriendo.

Uno de los analistas explicó que una amenaza relacionada con la posibilidad de que una persona muera genera un estado de alerta que puede modificar la manera en que se toman decisiones.

La nueva modalidad de extorsión detectada por la PNC afecta a trabajadores que realizan reparaciones, instalaciones y otros servicios a domicilio. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Según expuso, los delincuentes aprovechan ese estado para presionar a las víctimas y obtener una reacción rápida antes de que estas puedan comprobar si la amenaza es real.

“Las decisiones que nosotros tomamos cuando entramos de esta forma van a ser diferentes”, manifestó durante el programa.

Por esa razón, consideró fundamental comunicarse primero con las autoridades ante una llamada de esa naturaleza, en lugar de actuar únicamente bajo la presión de la amenaza. “Lo más importante en estos casos o de cualquier tipo de extorsión es primero avisar a la Policía”, afirmó.

Las autoridades también aconsejan a quienes realizan servicios a domicilio comprobar la identidad del solicitante, compartir su ubicación en tiempo real con familiares o personas de confianza, evitar desplazarse solos hacia lugares poco transitados y, cuando sea posible, acudir acompañados.

Empresas necesitan protocolos ante llamadas extorsivas

Otro de los puntos analizados en Impacto Directo fue la respuesta de las empresas cuando reciben una llamada en la que se asegura que uno de sus trabajadores ha sido secuestrado.

Uno de los participantes planteó que el riesgo no depende únicamente de las medidas adoptadas por el empleado que sale a realizar una entrega, reparación o instalación, sino también de la preparación de quienes permanecen en las oficinas y pueden recibir una llamada extorsiva.

“¿Realmente qué procedimiento o qué protocolo se le ha enseñado y se le ha instruido para que pueda actuar de esta manera?”, cuestionó.

El analista sostuvo que las empresas deben contar con procedimientos conocidos por los trabajadores para determinar cómo reaccionar ante una situación de crisis y verificar si una amenaza es real.

La PNC recomienda denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión y evitar actuar bajo la presión de las amenazas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

También mencionó la posibilidad de establecer palabras clave y mecanismos internos de comprobación que permitan saber si un empleado se encuentra efectivamente en riesgo antes de responder a una exigencia económica.

La advertencia de la PNC apunta precisamente a impedir que la urgencia y el temor provoquen pagos antes de comprobar qué ocurrió con el trabajador. La institución recomienda verificar la información del solicitante, intentar localizar al empleado por otros medios y denunciar cualquier hecho ilícito.

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