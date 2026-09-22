Salario mínimo 2027: qué sigue tras la falta de consenso entre trabajadores y empleadores

Las Comisiones Paritarias entregaron a la Comisión Nacional del Salario (CNS) sus informes, sin consenso sobre el salario mínimo del 2027.

Ahora, la Comisión Nacional del Salario (CNS) deberá efectuar su respectivo proceso, que incluye revisar que los informes estén de acuerdo con lo estipulado y, posteriormente, analizarlos y discutirlos, así como evaluar indicadores del comportamiento de la economía y del empleo y los que considere necesarios. También deberá discutir modalidades para establecer el salario mínimo y determinar si se alcanzan acuerdos sobre alguna modalidad y sobre un porcentaje o monto para el salario mínimo del 2027.

Según indicaron Franky Pozuelos, representante del sector laboral, y Alejandro Ceballos, del sector empleador, ante la CNS, no hubo acuerdos en ninguna de las seis comisiones paritarias, las cuales elaboraron sus respectivos informes el 4 de septiembre último. El plazo para presentar el informe finalizó el 15 de septiembre.

Por aparte, en el proceso dentro de la CNS, los sectores laboral y empleador pueden mantener y ratificar las propuestas que presentaron en las paritarias, hacer nuevas o abstenerse de votar.

Las propuestas en las paritarias

En el caso del sector empleador, sus representantes han trasladado varios mensajes. Dirigentes del ámbito empleador refirieron en fecha reciente que, en términos generales, plantearon varios puntos sin entrar en una discusión sobre cifras o fórmulas, sino con el fin de ampliar el debate para contar con una política laboral y salarial, recuperar la vinculación entre salarios y productividad, evitar profundizar la brecha entre formalidad e informalidad y establecer un mecanismo técnico para determinar el salario que no dependa de decisiones discrecionales o criterios políticos.

Sin embargo, Ceballos explicó que, al indicar que la decisión se tome con base en criterios técnicos, se refieren a que debe hacerse mediante una fórmula, como la mencionada en años anteriores, que incorpora indicadores como inflación y productividad.

En fecha reciente, directivos de los sectores agrícola e industrial refirieron por separado, entre otros puntos, que una fórmula permite contar con un resultado técnico y no político, como ha ocurrido en otras ocasiones. Aunque no detallaron que indicadores o valores debían contener.

El sector laboral propuso elevar a Q250 diarios, de forma generalizada, el salario mínimo del 2027, sin diferenciación por actividad o circunscripción económica (CE), argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del trabajador y disminuir las brechas entre el salario y las canastas básica alimentaria y ampliada.

Este año, el gobierno, por medio de los inspectores de trabajo, se abstuvo de hacer propuestas en las comisiones paritarias y ahora deberá definir qué postura llevarán sus representantes a la CNS.

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El año pasado, para el salario del 2026, en las paritarias se presentaron propuestas que iban desde 3% hasta 12% de incremento, aunque luego, en la Comisión Nacional, el sector gubernamental manifestó respeto por esas recomendaciones, pero sus representantes se abstuvieron de votar por ellas y no propusieron ningún porcentaje de incremento. En cambio, plantearon trabajar en una política salarial que permita un balance, tomando en cuenta el poder adquisitivo de los trabajadores, así como la capacidad de pago y la sostenibilidad de las empresas y el crecimiento económico.

Qué sigue

La CNS debe revisar los informes que las paritarias le enviaron y definir si se requiere que estas atiendan algunas observaciones.

Posteriormente, entre la primera semana y el 15 de octubre se prevé una reunión de la Comisión Nacional para discutirlos y tomar decisiones, indicaron Ceballos y Pozuelos.

Lleguen a consensos o no, el informe de la CNS debe ser trasladado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Además, este deberá solicitar los dictámenes de la Junta Monetaria (JM) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y, posteriormente, trasladar el expediente al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien debe tomar la decisión final para establecer el nuevo salario mínimo que entrará en vigencia el 1 de enero del 2027.

Preocupación

Ceballos, representante del sector empleador en la CNS, dijo que este año la situación es muy difícil por la coyuntura internacional, que comenzó a complicarse en marzo por los ataques armados en el conflicto en Medio Oriente y se agravó aún más por los sucesos de septiembre, que han derivado en precios de las gasolinas que rondan los Q45 por galón y del diésel, los Q50.

Considera que los sectores deberán discutir el asunto en la CNS, pero también conversar desde esta instancia con el presidente de la República “para tomar una decisión (del salario mínimo para el 2027) que no mate las empresas, pero que tampoco mate a los trabajadores”.

“La situación es de sentarse, tratar de ser empáticos unos con los otros y tratar de llegar a una mejor solución”, agregó.

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Ceballos insistió que la postura del sector empleador es usar la fórmula para calcular el incremento al salario mínimo, pero en la actualidad será difícil si los indicadores se quedan cortos y la crisis de los precios de los combustibles continúa, principalmente por el precio del diésel.

Explicó que, en el caso del sector empleador, aunque lo expresan de manera diferente en las distintas actividades, “todos hablan de una forma técnica de subir el salario”. Según explicó, la forma de hacerlo técnicamente es calcularlo con base en indicadores estimados para el año próximo y tratar de adelantarse, de manera que se logre un balance que apoye al empleado para que mantenga su capacidad de compra, pero que tampoco provoque el cierre de empresas si los incrementos son muy altos.

La propuesta del sector empresarial es esa: “cómo hacerlo técnicamente”, por lo que es importante poner atención a qué valores se incluirán en la fórmula, agregó.

Pozuelos indicó que, en las paritarias, representantes del sector laboral, aparte de proponer elevar a Q250 diarios de forma generalizada el salario mínimo del 2027, señalaron que no están de acuerdo con algunos datos económicos, como los de la canasta básica alimentaria y el costo de vida, aspectos que han sufrido más presión en los últimos meses debido a factores geopolíticos y geoeconómicos.

El directivo considera que puede haber un efecto dominó y afectar más en los próximos meses. Aparte de ello, también generan preocupación las condiciones climáticas, como el fenómeno de El Niño, ya que, aunque en los últimos días ha llovido, hay déficit respecto de un invierno normal.

Pozuelos dijo que es necesario conocer las políticas del gobierno para atender las emergencias, por lo que ya trasladaron una solicitud al respecto.

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Agregó que el alza de los combustibles ha impactado no solo a las personas que tienen salario mínimo, sino también a los trabajadores que están por arriba de ese monto y no cuentan con un reconocimiento para atenderlos ante la situación actual.

Se solicitó, por medio del Mintrab, la opinión de los representantes del sector de gobierno ante la CNS, así como a los directivos de CNS el procedimiento que sigue, pero no han respondido.