Guatemala registra a unos 400 migrantes hondureños ante el anuncio de una nueva caravana

Alrededor de 400 migrantes hondureños fueron registrados por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) este lunes 21 de septiembre luego de que ingresaran a Guatemala por la frontera El Cinchado, Izabal, en momentos en que las autoridades se mantienen atentas ante el anuncio de una nueva caravana que intentará llegar a Estados Unidos.

El IGM informó que más de 250 de esas personas ingresaron de manera regular al país, mientras que a más de cien se les extendió una sanción de abandono de Guatemala por ingreso irregular.

Además, las autoridades atendieron a unas 50 personas que integraban unidades familiares con niñas, niños y adolescentes.

Durante los controles también fueron identificados ocho adolescentes no acompañados, quienes fueron derivados a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su atención y protección.

Coordinación para atender a migrantes

El IGM informó que mantiene coordinación con la PGN, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), la Policía Nacional Civil (PNC), la Casa del Migrante, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), la Cruz Roja Guatemalteca y autoridades locales.

Según Migración, la coordinación busca brindar atención integral y proteger los derechos de las personas migrantes, en particular de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

El movimiento de hondureños ocurre después del anuncio de una nueva caravana de migrantes que intentará atravesar Guatemala para dirigirse hacia Estados Unidos.

Ante esa situación, el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la PNC informaron sobre las acciones preventivas y de control implementadas este lunes 21 de septiembre.

Gobernación indicó que puso en marcha un plan enfocado en la prevención del delito, el resguardo del orden público y la protección de la población guatemalteca, en cumplimiento del Código de Migración.

“Las personas de nacionalidad hondureña pueden ingresar a Guatemala presentando su Documento Nacional de Identificación (DNI) o pasaporte vigente, de conformidad con los acuerdos de libre movilidad del CA-4. En el caso de niñas, niños y adolescentes, deberán presentar pasaporte vigente y viajar acompañados por ambos padres o, en su defecto, contar con la autorización correspondiente cuando viajen con uno de sus padres o con una persona autorizada”, señaló el IGM.

Advertencia de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa habría advertido a quienes intenten ingresar de manera irregular en territorio estadounidense que "no se arriesguen".

Según la información proporcionada, la representación diplomática comunicó que las fronteras estadounidenses están cerradas para quienes “violen la ley” y pidió a los migrantes que no arriesguen sus vidas durante el recorrido ni crean en las "mentiras de los traficantes de personas".

También recalcó que quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán deportados y recordó que ese país continúa deportando cada semana a centenares de migrantes hondureños por vía aérea, mientras otros retornan desde México por tierra.

Controles biométricos

Las autoridades guatemaltecas instalaron puestos de control interinstitucionales en los principales puntos fronterizos y rutas estratégicas ante el desplazamiento de migrantes.

También anunciaron el uso de tecnología biométrica y la interconexión con Interpol y el Centro Antipandillas Transnacional para verificar identidades y detectar a personas con presuntos antecedentes delictivos.

El Mingob indicó que las acciones buscan reforzar la vigilancia y mantener el control durante el paso de los migrantes por territorio guatemalteco.

Refuerzan presencia policial

Las comisarías departamentales y unidades operativas de la PNC mantienen presencia en las principales carreteras, según las autoridades.

El objetivo, de acuerdo con el Mingob, es preservar el orden público, prevenir congestionamientos viales y resguardar a las comunidades ubicadas en las rutas utilizadas por los migrantes.

Las autoridades también hicieron un llamado a la denuncia ciudadana y pidieron informar sobre situaciones inusuales, personas sospechosas, cobros o posibles casos de intermediación ilícita.