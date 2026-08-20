Ataques contra establecimientos comerciales movilizan a fuerzas de seguridad en Escuintla

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 20 de agosto que implementó operativos de seguridad e investigación en Escuintla, luego de atentados armados e intimidaciones contra establecimientos comerciales registrados en las últimas horas.

Según un comunicado de la institución, las acciones se concentran en el casco urbano y las periferias de Escuintla, donde fueron desplegados agentes y se coordinan medidas con otras instituciones.

La PNC indicó que mantiene presencia de fuerzas combinadas con el Ejército de Guatemala en puntos estratégicos, estacionamientos y perímetros de los comercios afectados en las zonas 1, 3 y 5 de Escuintla.

Además, Fuerzas Especiales de Policía (Difep) efectúan patrullajes motorizados y recorridos a pie en corredores comerciales considerados clave, así como en la ruta Nacional 14 y puestos fijos.

Las medidas fueron anunciadas después de ataques contra comercios. El comunicado de la PNC no precisa cuántos establecimientos fueron atacados, tampoco identifica los negocios ni detalla si hubo personas heridas o fallecidas.

Investigación por los ataques

Como parte de las pesquisas, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) coordinan acciones con el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la PNC, los investigadores analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia, indicios balísticos y material publicado en redes sociales con el propósito de individualizar a los responsables y obtener información que permita su captura.

Agentes de la Dipanda también investigan el mensaje intimidatorio difundido en relación con los ataques, con el objetivo de establecer quiénes están detrás de las amenazas.

La institución calificó los hechos como acciones de grupos de delincuencia organizada y afirmó que los operativos buscan proteger a la población y a los establecimientos comerciales.

PNC pide coordinación con el sistema de justicia

En el comunicado, la PNC hizo un llamado al Organismo Judicial y al Ministerio Público para coordinar allanamientos y órdenes de aprehensión, así como el posterior procesamiento penal de las personas que resulten implicadas.

La institución también pidió a la población mantener la calma y proporcionar información que pueda contribuir con las investigaciones.

Para recibir denuncias, la PNC puso a disposición las líneas 110, de Emergencias PNC, y 1574, de la Línea Antiextorsiones. Según el comunicado, la información puede proporcionarse de manera anónima.

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