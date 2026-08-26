Una caleta, un túnel y un posible plan de fuga: cómo es el pasadizo oculto en un rancho de Pavón

Un túnel oculto en un rancho de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón encendió las alertas: comenzó como caleta para esconder ilícitos y, según el Sistema Penitenciario (SP), terminó como un posible camino para una fuga.

Jorge López, director general del SP, informó que desde hace varios días las autoridades daban seguimiento a información sobre la existencia del túnel en la prisión.

Este miércoles 26 de agosto se efectuó una requisa con el objetivo de localizarlo. Durante el operativo, las autoridades encontraron una caleta en la que había comenzado la excavación.

López no reveló las dimensiones del túnel, pero afirmó que era lo suficientemente grande para que varias personas trabajaran en su interior.

Según el funcionario, el lugar fue utilizado inicialmente para ocultar ilícitos y posteriormente los reos continuaron la excavación, posiblemente para planificar una fuga.

“Obviamente el túnel era para planear una fuga de privados de libertad. No tenemos identificados a los privados de libertad que estaban haciendo eso, es de reforzar los protocolos de seguridad, y aquí nos damos cuenta de que los protocolos de seguridad funcionan cuando se trabaja de manera interinstitucional, y aquí vemos que la inteligencia del Estado funciona, hoy quedó en evidencia el trabajo que se viene haciendo, se frustró un intento de fuga de privados de libertad en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón”, dijo el director.

Las autoridades buscan determinar qué privados de libertad participaron en la excavación.

Túnel estaba dentro de un rancho

El túnel fue localizado en el interior de un rancho situado en el área verde de la prisión y alejado de los sectores. Según la información proporcionada, la estructura será demolida.

Durante la requisa también fueron localizadas otras dos caletas.

Las autoridades rotaron a la guardia penitenciaria. En el operativo participaron 80 elementos del grupo élite del Sistema Penitenciario y 300 del Ejército de Guatemala.

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