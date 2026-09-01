Mynor Moto es asignado para dar trámite a solicitud de retiro de inmunidad contra Fredy Orellana

Justicia

Mynor Moto es asignado para dar trámite a solicitud de retiro de inmunidad contra Fredy Orellana

El Organismo Judicial informó que asignó a Mynor Moto el trámite de solicitud contra la inmunidad del juez Fredy Orellana.

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Jueces Orellana y Moto

El juez Fredy Orellana y el juez Mynor Moto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Registros judiciales detallan que, desde el 2019, el juez séptimo penal Freddy Raúl Orellana Letona suma 15 solicitudes de retiro del derecho de antejuicio, de las cuales 11 han sido rechazadas in limine; es decir, no han continuado su trámite y el procedimiento se ha cerrado.

Los registros consultados este martes 1 de septiembre detallan que en el 2019 fueron interpuestas tres solicitudes de retiro de inmunidad, las cuales fueron rechazadas in limine por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Posteriormente, en el 2023 se interpusieron seis solicitudes de retiro de inmunidad contra el juez, las cuales también fueron rechazadas.

En el 2025 fueron interpuestas cinco solicitudes contra el juez, de las cuales tres han sido rechazadas in limine y dos aún se encuentran pendientes de resolución por parte de la CSJ.

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El 31 de agosto del 2026 se sumó una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra Orellana Letona, planteada por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, por supuestos actos de corrupción.

Se consultó al ente investigador con relación a los delitos que estarían siendo señalados contra el juez; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Juez Mynor Moto dará trámite a la solicitud

Consultada Gestión Penal del Organismo Judicial, se informó que el juez contralor designado para continuar con el trámite y notificar a Freddy Raúl Orellana Letona será el juez tercero penal, Mynor Moto. Luego deberá inhibirse y trasladar el expediente a la CSJ.

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El pleno de los magistrados de la CSJ resolverán si procede retirar la inmunidad al juez para que sea investigado por los hechos señalados por el MP.

Para leer más: Colegio de Abogados denuncia al juez Fredy Orellana por resoluciones que, según afirma, violan la Constitución

Orellana está sancionado por Estados Unidos, que lo considera una persona que afecta la democracia de Guatemala.

Estados Unidos señaló al juez por “autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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