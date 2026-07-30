Jueza rechaza emitir órdenes de captura contra los exjefes fiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez

Esta semana el Ministerio Público (MP) buscó dos órdenes de aprehensión contra antiguas autoridades de esa institución, pero la jueza que conoció las solicitudes rechazó la petición de los agentes fiscales.

Una fuente con conocimiento del caso, que prefirió no ser citada, confirmó que las investigaciones que tiene la nueva administración del MP les llevó a pedir las órdenes de aprehensión en contra de Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez.

El primero fue titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) luego de la salida del exfiscal Juan Francisco Sandoval, posicionándose como uno de los rostros más visibles de la anterior administración del MP.

El segundo fue jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, destacando anteriormente en investigaciones relacionadas contra el lavado de dinero y otros activos.

La fuente relata que los indicios recabados por fiscales eran lo suficientemente sólidas para solicitar órdenes de captura contra los exjefes fiscales, sin embargo, las peticiones fueron rechazadas.

Los representantes del MP formularon sus peticiones ante la jueza María Benilda Sandoval Valdez, del juzgado de diligencias urgentes, pero a criterio de la juzgadora, no había motivo para autorizarlas y rechazó las solicitudes.

La jueza de diligencias urgentes negó la orden de captura, pero se sabe que para el caso de Curruchiche había accedido a una cita para audiencia de primera declaración, programando la misma en el juzgado a cargo del caso.

Este expediente fue asignado al juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, quien conoce el caso Corrupción Semilla, y la citación fue cancelada por el juez.

El fiscal general Gabriel García Luna durante su primera conferencia de prensa como titular del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Curruchiche dejó el MP después de que Gabriel García Luna asumió como nuevo fiscal general en sustitución de Consuelo Porras, siendo esa una de sus primeras acciones al frente de la institución.

Sánchez, posteriormente a la llegada de García Luna, fue trasladado a la Fiscalía Contra el Secuestro, pero el exjefe fiscal optó por presentar su renuncia y abandonar la institución.

El caso

Hasta este momento no se conocen pormenores de los hechos por los que el MP busca llevar ante la justicia a los dos exjefes fiscales, pero coinciden en ambos el delito de abuso de autoridad.

La fuente detalla que ambos habrían cometido una serie de abusos cuando fueron jefes de sección dentro del MP, por lo que consideran vital que comparezca ante la justicia para enfrentar audiencia de primera declaración.

Uno de los últimos casos que mantuvo activa a la Feci fue el caso relacionado con el actual presidente Bernardo Arévalo, y el cancelado partido político, Movimiento Semila.

Por esa investigación, el MP logró confesiones ante jueces respaldadas en el procedimiento de aceptación de cargos, incluso hizo que tras las elecciones del 2023 en una rueda de prensa autoridades fiscales sugirieran no tomar como validos los comicios.

Entre los últimos casos que tuvo Sánchez destaca el caso Toma Usac, en donde grupos universitarios calificaron como una criminalización la manera en que el MP procesó a estudiantes y docentes tras una serie de manifestaciones.