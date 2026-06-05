Expertos respaldan reorganización en el MP, pero piden evaluaciones técnicas y fortalecimiento de fiscalías clave

Los cambios en las jefaturas de fiscalías impulsados por el fiscal general Gabriel García Luna generaron distintas valoraciones entre analistas y exfiscales del Ministerio Público (MP), quienes coinciden en la importancia de evaluar el desempeño del personal y fortalecer áreas clave de la persecución penal.



La tarde del 2 de junio, el MP concretó una serie de traslados y nombramientos en distintas fiscalías especializadas y de sección. Entre los movimientos figura el traslado de Raúl Figueroa a la Fiscalía contra Secuestros; el nombramiento de Alfredo Solórzano en la Fiscalía contra la Trata de Personas; la designación de Hassen Coy López en la Fiscalía contra Delitos Transnacionales; y el traslado de Cinthia Monterroso a la jefatura regional de Occidente.

También se conoció que Freddy Santos, con más de una década de experiencia en la Fiscalía contra el Secuestro a la Fiscalía contra delitos Económicos. Además, Nelly Morataya fue designada para dirigir la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), aunque no aceptó el cargo y habría presentado su renuncia.

La experiencia debe ser determinante

Para Edgar Gómez, exfiscal del MP y analista en seguridad y justicia, los cambios eran previsibles dentro de una nueva administración, pero debieron realizarse a partir de una evaluación detallada de la trayectoria de cada funcionario.

“Previo a hacer esos cambios, considero que el señor fiscal general y su equipo de trabajo tuvieron que realizar un análisis del perfil de cada uno de los fiscales, su experiencia previa, en qué fiscalía se ha formado, qué especializaciones ha tenido y qué cursos ha recibido”, comentó Gómez.

El exfiscal explicó que la especialización adquirida durante los años de trabajo es fundamental para dirigir determinadas fiscalías, debido a que los fenómenos criminales requieren conocimientos distintos.

“Es muy distinto investigar un delito patrimonial, un delito económico, un delito de corrupción, a investigar un delito contra la vida, un delito sexual contra una niña, una mujer o un adolescente”, señaló.

Gómez advirtió que trasladar personal sin considerar su experiencia puede afectar el ritmo de las pesquisas.

“Se corre el riesgo de que las investigaciones tengan un retraso, puesto que tendrá que convocar casi a diario a todos sus equipos de investigación para retomar el control y las riendas del quehacer de cada una de las fiscalías de sección”, indicó.

A su criterio, las fiscalías que requieren mayor atención en la actual coyuntura son las relacionadas con corrupción, delitos administrativos, extorsiones, crimen organizado, delitos contra la vida, violencia contra la mujer, niñez y adolescencia, protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como delitos electorales.

“Considero que no se puede discriminar una u otra fiscalía, porque todas fueron concebidas para proteger un bien jurídico tutelado en específico”, expresó.

Los cambios eran oportunos, afirma exfiscal

Alan Ajiatas, exfiscal del MP y analista en seguridad y justicia, considera que los movimientos eran necesarios debido a que algunas fiscalías desarrollaron investigaciones que, a su criterio, se apartaron del principio de objetividad que debe regir a la institución.

Ajiatas recordó que el MP es una institución única e indivisible y que la carrera fiscal está diseñada para que los funcionarios puedan desempeñarse en diferentes áreas.

El exfiscal señaló que la experiencia acumulada en distintas dependencias fortalece el trabajo de los investigadores y fiscales.

“La carrera fiscal permite que los diferentes cargos que uno ocupa dentro del Ministerio Público le den la capacidad para conocer distintos fenómenos”, explicó.

Respecto de la eliminación de la Feci anunciada por la nueva administración, Ajiatas respaldó que fuera una de las primeras áreas a intervenir.

“Era importante abordarla inmediatamente, porque era una de las precursoras de estas investigaciones tendenciosas. Entonces, ahí fue importante empezar”, afirmó.

Sin embargo, consideró que el principal reto no es fortalecer únicamente algunas fiscalías, sino consolidar toda la estructura institucional.

Analista dice que el MP inició a poner la casa en orden

Gustavo García Fong, analista independiente en seguridad y justicia, considera que las primeras decisiones de Gabriel García Luna responden a una lógica de evaluación institucional.

“Una de las primeras tareas que debió realizar el nuevo fiscal general, como lo anunció en su discurso de toma de posesión, era llevar a cabo una auditoría de todo lo realizado en la gestión anterior y una evaluación del trabajo efectuado”, afirmó.

Según García Fong, la revisión del desempeño del personal fiscal y administrativo era una medida necesaria para iniciar una nueva etapa en la institución.

“Este era el punto de partida que se puede resumir como empezar a poner orden en la casa. Un paso indiscutiblemente necesario para comenzar con buen pie su gestión”, expresó.

El analista considera que la rotación de personal debe estar respaldada por los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

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“La ley indica cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta para ingresar a nuevos cargos, realizar ascensos, remociones y fortalecer la carrera profesional. Siguiendo los criterios técnicos que establece la ley, yo valoro con optimismo y positividad que se estén llevando a cabo este tipo de acciones”, indicó.

García Fong también respaldó la auditoría anunciada para la FECI y la revisión de los salarios dentro de la institución.

“Ante una gestión tan extendida, cualquier experto en recursos humanos o en evaluación del desempeño personal sugeriría no solo una auditoría, sino evaluar a fondo todos sus resultados”, añadió.

El experto dijo que cualquier funcionario que asuma una nueva jefatura deberá someterse a evaluaciones constantes.