Desarticulan red de fentanilo y revelan rutas de químicos desde India, Costa Rica y Guatemala

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una organización criminal dedicada al tránsito internacional de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, y capturaron a 17 personas durante 15 allanamientos efectuados este viernes 8 de mayo.

Las diligencias fueron desarrolladas en el marco del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), luego de una investigación que permitió establecer que la estructura criminal coordinaba el ingreso y recepción en Guatemala de sustancias químicas provenientes de India, cuyo destino final era México.

Nelly Morataya Aguilar, jefa de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público, explicó que la investigación comenzó tras varias incautaciones efectuadas inicialmente por vía aérea en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

“Se logró establecer que no era una situación relacionada únicamente con una o dos personas, sino que era una organización criminal dedicada específicamente a la coordinación y recepción de estas sustancias aquí en Guatemala”, afirmó.

Encomiendas y rutas terrestres

Según Morataya Aguilar, la estructura utilizaba empresas de courier internacional como parte de su estrategia logística para ingresar encomiendas al país y posteriormente trasladarlas hacia México.

“Entraban como que fuese una encomienda cuando lo que en realidad trae es una peligrosa sustancia”, indicó.

La investigación estableció que la organización mantenía coordinación con personas radicadas en India, Colombia y México. De acuerdo con las pesquisas, un presunto cabecilla operaba desde esos países y coordinaba las acciones con integrantes en Guatemala.

La fiscal dijo que también detectaron ingresos de sustancias químicas por vía terrestre, procedentes de Costa Rica, las cuales eran trasladadas a bodegas antes de que los integrantes de la estructura criminal las recibieran.

Entre las sustancias incautadas figuran 94 kilogramos de 1-boc-4-piperidona, 34.3 kilogramos de clorhidrato de 4-piperidona monohidrato y mil kilogramos de propionyl chloride, precursores utilizados para la elaboración de fentanilo.

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“Son importantes sumas, toda vez que estos kilos solamente son sustancias que sirven para elaborar el fentanilo”, expresó Morataya Aguilar.

Pagos con remesas

La fiscal añadió que la organización utilizaba el sistema financiero nacional para efectuar transacciones bancarias y recibir remesas provenientes del extranjero, con el propósito de dar apariencia de licitud a los fondos.

“Había inconsistencias en las remesas que recibían porque la remesa era parte de darle una apariencia de licitud a las cantidades que eran enviadas acá a Guatemala”, señaló.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones también revelaron inconsistencias entre la actividad económica reportada por las empresas vinculadas a la estructura y las importaciones y exportaciones registradas.

“Registran importaciones y exportaciones que no coinciden con la actividad económica de sus empresas”, dijo la fiscal.

Morataya Aguilar indicó que los capturados serán sindicados de tránsito internacional, asociaciones delictivas y lavado de dinero u otros activos.