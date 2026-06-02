Cambios en el MP: trasladan a fiscales contra Corrupción, Secuestros y Trata de Personas

La tarde de este martes 2 de junio, el Ministerio Público (MP) concretó una serie de movimientos internos en distintas fiscalías especializadas y de sección, como parte de la reorganización impulsada por la nueva administración encabezada por el fiscal general Gabriel García Luna.

Entre los cambios destaca el traslado de Raúl Figueroa a la Fiscalía contra Secuestros. Figueroa se desempeñó anteriormente como jefe de la Fiscalía contra la Corrupción.

Además, Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la exfiscal general María Consuelo Porras, fue asignado a la Fiscalía Municipal de Palencia. Porres de Paz formó parte de la Fiscalía contra la Corrupción durante la gestión de Porras.

Marylin Solange Castillo fue trasladada a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Castillo estuvo al frente de la Fiscalía de Delitos Administrativos, desde donde solicitó las órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Gobernación por la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2.

Alfredo Solórzano asumió funciones en la Fiscalía contra la Trata de Personas. Solórzano fue jefe de la Fiscalía de Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros. Además, estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. También fue uno de los aspirantes que presentó su papelería para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Hassen Coy López fue designado a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales. Anteriormente fue fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Otro movimiento fue el de Dennis Cisneros fue nombrado jefe de la Fiscalía contra Delitos al Turista, unidad encargada de investigar hechos delictivos que afectan a visitantes nacionales y extranjeros. Cisneros fue fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y, dos días antes de la salida de Consuelo Porras, fue trasladado a la Fiscalía Contra el Patrimonio Cultural de la Nación en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Se solicitó una postura al Departamento de Comunicación y Prensa del MP, pero indicaron no tener información de los cambios de jefaturas de las fiscalías.