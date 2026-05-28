MP confirma renuncia del fiscal Saúl Sánchez y de secretarios de la administración de Consuelo Porras

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que Saúl Sánchez renunció como jefe de la Fiscalía contra Secuestros. También se informó de otras renuncias.

Sánchez encabezó la investigación del caso Usac y había sido trasladado desde la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio el pasado 15 de mayo.

Las fuentes también confirmaron que entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo los últimos secretarios administrativos de la gestión de María Consuelo Porras presentaron su renuncia.

Entre quienes renunciaron figuran secretarios de Política Criminal, Planificación, Pueblos Indígenas y Contra la Corrupción.

Las renuncias de funcionarios que se desempeñaron durante la gestión de la exfiscal Consuelo Porras continúan en el MP.

El miércoles se informó de la renuncia de Dimas Jiménez, fiscal regional metropolitano. También renunció Julio Recinos, quien ocupaba el cargo de jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio.

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El 17 de mayo, Gabriel García Luna asumió como fiscal general del MP, tras haber sido designado por el presidente Bernardo Arévalo.

Desde esa fecha se han reportado renuncias en altos mandos del ente investigador.

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