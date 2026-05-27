MP confirma que el jefe fiscal Dimas Jiménez presentó su renuncia

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MP confirma que el jefe fiscal Dimas Jiménez presentó su renuncia

El fiscal Dimas Jiménez, hombre de confianza de Consuelo Porras, presenta su renuncia.

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DIMAS JIMÉNEZ

El fiscal Dimas Jiménez durante una conferencia de prensa. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que el jefe fiscal Dimas Jiménez, hombre de confianza de la exfiscal general María Consuelo Porras, presentó su renuncia.

Jiménez ocupaba el cargo de fiscal regional metropolitano y la información sobre su renuncia se conoció este miércoles 27 de mayo.

El 17 de mayo asumió Gabriel García Luna como fiscal general del Ministerio Público (MP) y, desde entonces, han renunciado algunos funcionarios allegados a la exfiscal Porras.

Entre quienes han presentado su renuncia figura Ángel Pineda, quien ocupó el cargo de secretario general del ente investigador.

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También presentó su renuncia Juan Luis Pantaleón, exdirector de Comunicación del MP, quien había ganado la confianza de la exfiscal, lo que le permitió convertirse en uno de sus asesores.

Mientras tanto, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue destituido del cargo por el actual fiscal García Luna.

Para leer más: Diputado pide al fiscal general informar sobre salarios e indemnizaciones de Consuelo Porras, Pineda y Curruchiche

El nuevo fiscal asumió el cargo tras concluir el período de Porras. García Luna fue designado por el presidente Bernardo Arévalo luego de integrar la nómina de seis candidatos presentada por la comisión de postulación.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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