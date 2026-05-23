Juan Luis Pantaleón, asesor y exdirector de Comunicación Social del MP, renuncia de la institución

El asesor y exdirector de Comunicación Social del Ministerio Público (MP) y asesor de los exmandos del ente investigador, Juan Luis Pantaleón González, renunció a su cargo, una semana después de que Gabriel García Luna tomara posesión como fiscal general.

La información sobre la renuncia fue confirmada por una fuente del Ministerio Público, que también indicó que la dimisión de Pantaleón se hizo efectiva este 23 de mayo. La información también fue corroborada por el departamento de Comunicación del ente investigador, aunque sin detallar los motivos de la salida de Pantaleón.

A una semana de que Gabriel García Luna asumiera el cargo de fiscal general, se han registrado varios cambios dentro del personal de la institución, principalmente en puestos de confianza, como el caso del exsecretario general del MP, Ángel Pineda, así como del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche.

Pineda presentó su renuncia al cargo el 17 de mayo, el mismo día en que García Luna asumió el puesto, mientras que Curruchiche fue destituido el 20 de mayo por el fiscal general, quien días antes había anunciado el cierre de la Feci.

Cercanía con Ángel Pineda

En cuanto a Juan Luis Pantaleón, se sabe que es cercano a Ángel Pineda, debido a que durante varios años laboraron juntos en el Organismo Judicial (OJ). Actualmente, Pantaleón se desempeñaba como asesor del MP, en el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público.

Pantaleón logró la confianza de la exfiscal general Consuelo Porras, lo que lo llevó a convertirse en uno de sus asesores y colaboradores más cercanos dentro de la institución.

Por el momento no se sabe quién será designado para sustituir a Pantaleón González en el cargo de director de Comunicación Social del Ministerio Público.

Nuevo equipo de Trabajo

Luego de tomar posesión el fiscal general, Gabriel García Luna, comenzó a llevar a cabo la integración de su equipo de trabajo. Dentro de los primeros nombramientos realizados se encuentra Edwin Santiago Chavajay Chavajay, como secretario general del Ministerio Público; Shirley García Ovalle, secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación y Rony López Galindo, quien dirigirá la Secretaría de Asuntos Informáticos.

Los profesionales designados por García Luna en estos puestos cuenta con experiencia profesional en entidades como la Procuraduría General de la Nación (PGN) y en el Organismo Judicial (OJ), en donde han adquirido experiencia en distintos cargos relacionados con el sector justicia.